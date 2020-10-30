慘遭毒手？百隻喵星人「昏迷」排排躺 真相曝光網笑翻：差點誤會

嚇死人！近日網路上流傳一張「貓咪排排躺」照片，讓不少貓奴看到後倒抽一口氣，不過這其實是泰國政府推動的免費「貓咪結紮活動」，真相曝光後，也讓網友放鬆了不少，直呼「還以為發生什麼慘案」。

泰國政府為了推動貓狗結紮理念，近日辦了一場活動，除了幫貓咪免費結紮外，還提供施打狂犬病疫苗服務，據悉，當天總共有約150隻的貓咪進行結紮手術。

而臉書粉專《泰國清邁象》也PO出當天活動照，可以看到一整排貓咪躺在地上「等待恢復中」，粉專也表示政府很大方，終於肯面對動物結紮的問題，還到各地鄉下巡迴，讓需要的民眾可以帶自家小寶貝接受免費手術。

不過許多一開始只看到照片的網友都嚇壞，「排成這樣差點誤會」、「還好看文字了」、「猛一看以為發生什麼大案子」、「不知道還以為是夜市的套圈圈」；也有網友表示，「濃厚且強烈怨念的，淡淡哀傷」、「這是醒來後，可以互相安慰的概念嗎？」、「很想把貓咪跟顏色排好，這樣看很不爽」、「場面好嚇人，可是現在不結紮，明年就是5倍、10倍的成長，泰國政府做得好！」