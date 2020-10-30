影／播國歌沒起立…少女遭婦怒斥「不夠愛國」 扯頭髮甩巴掌

泰國一名15歲少女周二（27）於大城府（Ayutthaya）火車站月台上，因為未有在播放國歌期間起立，而遭到旁邊一名中年婦女怒斥「不夠愛國」，甚至猛扯其頭髮且多次掌摑。

網上片段顯示，播放國歌期間身穿校服的女事主癱坐在月台上，突然一名穿著紅色上衣的中年婦訓斥她「不夠愛國」，有必要向其「傳遞正確的價值觀」，隨即多次施以掌摑及扯髮；女事主同行友人以身體擋開中年婦，其他候車人士也上前勸阻，惟該名大媽仍不斷叫罵。

女事主一直癱坐地上。（Facebook影片截圖）

不少網民留言怒斥中年婦行為惡劣，「這樣打小孩是愛國的表現嗎？拜託成熟一點吧！」、「愛國是自發的，強加的愛國是被扭曲，價值遭貶損」、「這根本是非法及惡意傷害他人身體」。

據女事主的家人透露，她當時是因為經痛而無法站立，事後已報警處理；中年婦其後向女事主的父母道歉，雙方願意握手和解。

在泰國，每天上午8時正和黃昏6時正在公園、學校、電台、電視台以及車站等地都會播放泰國國歌（Phleng Chat），聽到國歌所有人都必須脫下帽子，立即面向國旗肅立（國旗不在處則原地站立），任何對國歌「不敬」之人會遭到逮捕，且不會因不同國籍而放寬。

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文章授權轉載自《香港01》