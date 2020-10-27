可容忍女人扮可愛到幾歲？ 日男：超過這年齡只想一拳過去

女性不論多大總是最喜歡「可愛」。無論跟年齡搭不搭都會被可愛的東西吸引、一不小心就買了可愛的小東西跟衣服，有時候還會模仿可愛偶像的動作跟口頭禪等……應該有人有這樣的經驗吧？

但是，針對這種「可愛女子」，根據這次的日本調查知道男性的評價是非常差的。特別是覺得「美少女以外的可愛系時尚跟動作讓人頭痛！」、「上年紀女性的裝可愛糟透了」的男性壓倒性地非常多！（「上年紀」是指超過青春時期的女性。往往都是指超過30歲的女性比較多。）那麼「可愛」到底到幾歲還是可以被容許的呢？來探索看看那個「底線」吧。

（一）25歳

20歲，從事公共設施相關工作男性：「蝴蝶結、蕾絲、蓬蓬的衣服與白色粉色的可愛小物，我覺得美少女拿的話很可愛，但25歲以上就有點讓人想倒退幾步……『你以為你還年輕嗎？』『你是時間從學生時代就停止了嗎？』，眼光會變得比較嚴格（哈哈）。只覺得是幼稚女。」

30歲講師：「『咦咦～才不是這樣呢～』等，一直說話嘴巴不停的女生，如果只是玩玩的話就算了，根本不會拿來當作戀愛對象。剛變成社會人士就算了，如果超過20歲後半段還這樣的話，當女朋友我自己也會不好意思。明顯抱著『只要對男性可愛地撒嬌就會有人氣』這種想法的女性，表面上雖然會笑著應付，但不會當作要認真看待的對象。」

「裝可愛的態度跟行為到20歲前半段還勉強可以忍受……」這樣想的男性比較多。男性的第二個意見是「不會當作是要認真看待的對象」這意見中其實有很深的涵義。因為男性很能接受，就盡情地把語尾拉很長地講話，也有最後被男生玩弄而結束的危險性。

（二）29歲

30歲金融男：「20歲的話『可愛系』或『裝可愛』應該還能接受吧？有很多女性喜歡蘿莉塔的裝扮，但超過30歲說實在的非常勉強！臉變老了、體型也一定鬆弛了，只有衣服是蘿莉……感覺好像看了什麼不該看的東西一樣（哈哈）。雖說人對服裝的喜好跟興趣是自己高興就好，但也要顧慮一下看到的人的心情吧。」

30歲製造業男生：「指著小孩跟動物一直驚呼『哇哇～～～好可愛～』的女生讓人很不拿手。這行為只是『會疼惜小朋友跟動物的我好可愛對吧？』，吹捧自己的行為而已吧？ 如果是年輕又可愛的女生這樣做的話還能被諒解，30歲的女性還這樣做的話我可能會想揍她（哈哈）。之前約會差不多快30歲的女性就是這種類型……當然只有約會那麼一次。」

選擇「到30歲以前還能原諒」的男性也覺得「老實說這選項放寬了不少」，打從心底就不喜歡女性的「裝可愛」。對10歲的美少女來說剛好的時尚跟行為，隨著年紀增長，接近30 歲的女性做只會讓人頭疼……「保有符合年齡的知性跟沉靜！」才是所有男性的願望吧。就算想討男性喜歡，也請注意不要在約會時有過多「不符合年齡的行為」。

男性討厭上年紀女性「可愛」的理由

常聽人家說男性容易接受可愛的女性。事實上，在聯誼跟應酬等中最受歡迎的女性，比起長得漂亮的美女，讀者也知道通常都是「擁有可愛度的人」、「能釀造出可愛氣氛的女性」。但是，「真正可愛的人」跟「把可愛當作誘餌想從男性手中獲得利益的女性」是完全不同的！後者是將自己呈現成「應該被守護的人」「立場較弱的人」，想從男性手中獲得庇護、愛情，視情況可能想獲取金錢等。

男性可是對於這種裝出來的「媚惑」非常敏感的生物。「這女人，裝可愛跟我撒嬌是想從我手中得到什麼嗎？」「如此拼命地媚惑我，一定也對其他男性做一樣的事情吧……」對於不分年齡呈現「可愛主張」跟「年輕」的女性，男性本能地會抱持警戒心。這是他們被賦予為了保護自己的警戒線，拉到這警戒線的話，他們就不會把你當作想認真交往的女朋友候選人。

捨棄「可愛會被接受」、「裝可愛能被接受」這種想法吧。即使不華麗顯眼，能「做出符合自己年齡行為的女性」，好男人才會想要用好態度好好看待。

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文章授權轉載自《香港01》