眼白紋藍失明也不怕！她身體98%刺青 下一步是染黑整隻手臂
澳洲25歲女子露可（Amber Luke）全身98%面積覆蓋刺青，日前將眼白紋成藍色時還失明長達三周，但她表示完全不後悔這個決定：「我變成一個為自己引以為傲的人。」
英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，露可除了砸2萬英鎊（約合新台幣74萬元）刺青，還做過隆胸、提臀、豐唇、舌頭分割以及耳朵植入尖銳物手術。目前IG帳號有47,000名粉絲。
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露可說自己刺青前常情緒低落想自殺，每天行屍走肉。但自從刺青以後，就變成知道自己要什麼、是什麼的堅強女性。露可接下來計畫將左手臂完全刺黑，並進行第2次隆胸手術。
網友Pete Thomas看到露可照片時心想「有誰會對自己做這種事？」他說若露可某天突然不喜歡自己的模樣，「無疑會拿出一大把刷子。」
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