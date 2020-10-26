快訊

中共宣稱將制裁軍售台灣美商 專家研判美握有反制籌碼

一有尿意就跑廁所是錯的！泌尿專家3招教你保護膀胱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒醉士兵飆戰車以「時速88公里」撞破機場圍牆 險直衝民宅

聯合新聞網 / 綜合報導
一名喝醉酒的士兵開著軍隊的裝甲車上路，並以88公里的時速直接撞破附近機場的圍牆，還差點撞到一處民宅。 圖／《太陽報》
一名喝醉酒的士兵開著軍隊的裝甲車上路，並以88公里的時速直接撞破附近機場的圍牆，還差點撞到一處民宅。 圖／《太陽報

日前在俄羅斯發生一起離譜的戰車意外事件，一名喝醉酒的士兵開著軍隊的裝甲車上路，並以88公里的時速直接撞破附近機場的圍牆，還差點撞到一處民宅。監視器畫面曝光後，驚悚的瞬間引起許多網友討論。

據《太陽報》報導，事發於俄羅斯南部古姆拉克（Gumrak），一名29歲的下士亞歷山大（Alexander Zherebtsov）以時速55英里（約88.5公里），開著一輛配備了100毫米主砲和30毫米自動加農炮的「BMP-3步兵戰車」。這輛坦克車先是差點撞上一棟民宅，隨後便朝著「伏爾加格勒國際機場（Volgograd International Airport）」的方向開去，最後硬生生撞破機場圍牆，碰撞聲大到嚇壞當地居民。

附近民眾更表示「當時以為是飛機從天上掉下來，沒想到卻是一台戰車奔馳在道路上」。事後，下士亞歷山大遭當地警方拘留，媒體更指出他當時是「喝醉酒」的狀態，但幸運的是，這起事件沒有造成任何傷亡。目前，俄羅斯國防部尚未針對事件的報導發表評論，而是在官方聲明中說明「10月20日一個軍事車隊沿著機場的道路行駛時，其中一輛裝甲車失去控制」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

俄羅斯 裝甲車 軍人

延伸閱讀

誤以為裝病！女童8次送急診查不出問題 最後竟確診為淋巴癌

科技業年薪都200萬起跳？ 網友揭血汗真相：非常累

臉部天生血管瘤女童曬IG照找信心 父母遭酸「藉小孩殘疾斂財」

紙吸管總是插不進去？ 網曝「使用小撇步」一次就成功

相關新聞

酒醉士兵飆戰車以「時速88公里」撞破機場圍牆 險直衝民宅

日前在俄羅斯發生一起離譜的戰車意外事件，一名喝醉酒的士兵開著軍隊的裝甲車上路，並以88公里的時速直接撞破附近機場的圍牆，還差點撞到一處民宅。監視器畫面曝光後，驚悚的瞬間引起許多網友討論。

法律女教師愛上殺人犯 25年後才出獄仍決定結婚

紐約時報報導，美國華盛頓大學講師與政治系博士候選人雀兒喜．摩爾（Chelsea Moore），2017年夏天自願到華盛頓...

狼人鬼殺隊！日本搖滾樂團搞笑COS鬼滅之刃 網友崩潰：這不是禰豆子

人氣動漫「鬼滅之刃」近日上映新劇場版，短短十天票房便以衝破百億日幣，話題持續延燒，更引來不少愛好者爭相cosplay劇中人物。不過最近就有搖滾樂團，以狼人的造型cosplay成鬼滅角色，滑稽造型反而引來網友討論。

日本最兇惡殺人案！屍體肢解成骰子牛「化為透明」 投資客、黑道大哥都遭殃

日本媒體富士電視台，在日本時間10月4日播映劇場「実録ドラマ 3つの取調室 ～埼玉愛犬家連続殺人事件～」，此事件由一樁真實發生的連續凶殺案改編而成，隨著電視台的翻拍，此起案件再度受到注目。

超逼真萬聖節裝飾！ 「大火設計」引警消多次上門

每到快接近10月底歐美的家家戶戶都會開始為「萬聖節」做準備，不少人家都會利用驚悚、誇張的擺設或裝扮，來體驗萬聖節的過節氣氛。不過近日在美國卻有一戶人家，特別將家中門窗裝飾成「火災」的樣貌，逼真的程度讓不少路人都嚇得趕緊報警，等警消到場後才得知是虛驚一場。

家人好心送罐頭！夫妻吃完「中毒身亡」 年幼孩子傻傻伴屍3天

國外一對夫妻由於未出席家庭聚會，親戚不放心便致電詢問，沒想到家中孩子卻說「爸媽睡了很久」，這時才驚覺大事不妙，上門查看發現2人遺體發黑躺在床上，據了解，死者疑似吃到有毒的自製酸菜，才發生這起悲劇。

71歲翁娶18歲嬌妻！聘禮多到要卡車載 羞談：想再生個孩子

馬來西亞光華網報導，印尼一名71歲男子近日娶了18歲少女，婚禮照片在社群媒體上引起轟動，男方的聘禮多到要用兩輛卡車來載，...

變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

有夠變態！英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物，不過這項判決隨後被推翻，儘管貝格對動物採取變態行為，但他並沒有受到嚴厲的判刑，法官確認過相關法條後只能無奈...

馬來西亞女網購橡筋圈 一開箱笑翻 網民：賣家邊包邊哭

網購中伏時有發生，但有時可能店家比你更蝕！馬來西亞一名女網民分享，早前因為有優惠從網站買了橡筋圈，下單時也沒有細看，只記得總單只是一毫子令吉（約新台幣6元），沒想到到貨時，大大個信封入面只裝了一條橡筋圈，但店主仍特意用泡泡紙包裝，令她哭笑不得。

熱門新聞

卡達機場廁所發現棄嬰 竟要求全部女乘客脫衣檢查下體

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普陣營欲塑造拜登家族不道德形象

日本最兇惡殺人案！屍體肢解成骰子牛「化為透明」 投資客、黑道大哥都遭殃

鎮長為連任黑箱清潔婦當競選對手 她狂掃6成選票輾壓老闆

大選日倒數9天 美國選民5,860萬人已提早投票

韓國出現48死 新加坡暫停賽諾菲等2款流感疫苗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。