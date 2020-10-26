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酒醉士兵飆戰車以「時速88公里」撞破機場圍牆 險直衝民宅
日前在俄羅斯發生一起離譜的戰車意外事件，一名喝醉酒的士兵開著軍隊的裝甲車上路，並以88公里的時速直接撞破附近機場的圍牆，還差點撞到一處民宅。監視器畫面曝光後，驚悚的瞬間引起許多網友討論。
據《太陽報》報導，事發於俄羅斯南部古姆拉克（Gumrak），一名29歲的下士亞歷山大（Alexander Zherebtsov）以時速55英里（約88.5公里），開著一輛配備了100毫米主砲和30毫米自動加農炮的「BMP-3步兵戰車」。這輛坦克車先是差點撞上一棟民宅，隨後便朝著「伏爾加格勒國際機場（Volgograd International Airport）」的方向開去，最後硬生生撞破機場圍牆，碰撞聲大到嚇壞當地居民。
附近民眾更表示「當時以為是飛機從天上掉下來，沒想到卻是一台戰車奔馳在道路上」。事後，下士亞歷山大遭當地警方拘留，媒體更指出他當時是「喝醉酒」的狀態，但幸運的是，這起事件沒有造成任何傷亡。目前，俄羅斯國防部尚未針對事件的報導發表評論，而是在官方聲明中說明「10月20日一個軍事車隊沿著機場的道路行駛時，其中一輛裝甲車失去控制」。
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