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狼人鬼殺隊！日本搖滾樂團搞笑COS鬼滅之刃 網友崩潰：這不是禰豆子

聯合新聞網 / 綜合報導
日本「狼人樂團」cosplay成鬼滅之刃開唱。圖擷取自IG
日本「狼人樂團」cosplay成鬼滅之刃開唱。圖擷取自IG

人氣動漫「鬼滅之刃」近日上映新劇場版，短短十天票房便以衝破百億日幣，話題持續延燒，更引來不少愛好者爭相cosplay劇中人物。不過最近就有搖滾樂團，以狼人的造型cosplay成鬼滅角色，滑稽造型反而引來網友討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本搖滾樂團「MAN WITH A MISSION」，因為五名成員平時都以狼人頭套上陣，因此也被媒體暱稱為「狼人樂團」。每年萬聖節，他們也都會以cosplay造型開辦演唱會。而今年他們打扮的對象，正是才剛上映動畫電影的人氣動漫「鬼滅之刃」。

團員五人扮成竈門炭治郎、吾妻善逸等主要角色，搭配本來就戴著的狼人頭套，氣勢顯得與眾不同。然而其中一位團員，扮演的卻是女主角「竈門禰豆子」，本來可愛的妹妹形象，變成猙獰的狼頭，嚇壞不少粉絲。

原作中可愛的主角妹妹「禰豆子」，變成兇惡的狼人造型。圖擷取自IG
原作中可愛的主角妹妹「禰豆子」，變成兇惡的狼人造型。圖擷取自IG

狼人樂團在社群網站上公布他們的cos照後，網友也紛紛表示「太讓人期待啦」、「品質比過往都還高呢」、「狼之呼吸」。不過禰豆子的造型太過「特別」，也引起網友笑罵「禰豆子太扯了喔」、「這才不是禰豆子」。

鬼滅之刃 日本

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