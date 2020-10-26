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日本最兇惡殺人案！屍體肢解成骰子牛「化為透明」 投資客、黑道大哥都遭殃

聯合新聞網 / 綜合報導
富士電視台最近播放新劇，改編自日本「史上最兇惡的獵奇殺人事件」。圖擷取自富士電視台
富士電視台最近播放新劇，改編自日本「史上最兇惡的獵奇殺人事件」。圖擷取自富士電視台

日本媒體富士電視台，在日本時間10月4日播映劇場「実録ドラマ 3つの取調室 ～埼玉愛犬家連続殺人事件～」，此事件由一樁真實發生的連續凶殺案改編而成，隨著電視台的翻拍，此起案件再度受到注目。

根據日本媒體「文春Online」報導，事件在1993年開始陸續發生。當時，經營寵物店的關根、風間夫婦，對外宣稱他們正在培養稀有的「羅得西亞背脊犬」，透過販賣這品種的狗，便能賺取暴利，因此吸引了投資客上門。

對方聽信關根夫婦的話，拿出千萬日幣投資養殖事業，但事後發現養狗行情價根本沒那麼貴，是關根夫婦謊報金額。投資客憤而要求關根夫婦退款，卻反遭關根夫婦殺人滅口，屍體被肢解得有如骰子牛般小塊狀後裝袋遺棄。由於沒能找到物證，因此警方一度認為是失蹤案件。

關根夫婦之後又以類似手法，殺害起糾紛的黑道幹部在內的數人。由於關根夫婦手法俐落，善於讓屍體「化為透明」，不留下任何蛛絲馬跡，讓警方難以追查，甚至還不知道連續失蹤案件實際上是同一人所為。直到後來藉由共犯的店職員陳述，才終於找到被遺棄的屍體，逮到犯案的證據。

犯下連續殺人事件的關根夫婦被求處死刑，關根本人則在2017年因多重器官衰竭死亡。此起駭人聽聞的殺人案也經多次改編，包括文學作品、名導演園子溫執導的電影「冰冷熱帶魚」等等，案件也被稱作「日本史上最兇惡獵奇殺人事件」。

殺人 日本

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