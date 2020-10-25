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家人好心送罐頭！夫妻吃完「中毒身亡」 年幼孩子傻傻伴屍3天
國外一對夫妻由於未出席家庭聚會，親戚不放心便致電詢問，沒想到家中孩子卻說「爸媽睡了很久」，這時才驚覺大事不妙，上門查看發現2人遺體發黑躺在床上，據了解，死者疑似吃到有毒的自製酸菜，才發生這起悲劇。
根據外媒報導，俄羅斯寧格勒州（Leningrad Oblast）日前發生一起中毒命案，死者為30歲男子亞歷山大（Alexander Yakunin）與25歲女子維多利亞（Viktoria Yakunin），由於2人未出席家庭聚會，於是家人娜塔莉亞（Natalia）打電話關心，沒想到卻是姪女接起電話，並告知「爸媽睡了很久」。
娜塔莉亞表示，當下聽完立刻趕去死者家中，結果卻發現2人躺在床上失去呼吸，由於一時間無法接受，整個人癱軟在地上，事後她回過神打電話報警，並將孩子帶離現場且暫時安置在親戚家中。
根據警方調查，孩子陪伴父母屍體長達3天，死亡原因可能與祖母送的「自製酸菜」有關，因為裡頭的肉毒桿菌毒素會導致麻痺，甚至會因呼吸衰竭而死亡。
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