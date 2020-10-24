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變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

有夠變態！英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物，不過這項判決隨後被推翻，儘管貝格對動物採取變態行為，但他並沒有受到嚴厲的判刑，法官確認過相關法條後只能無奈表示：「我無權禁止他飼養任何動物」。

《每日郵報》報導，國家刑事局（NCA）接獲舉報指貝格有猥褻兒童的影像，警方便進入貝格家中搜索，發現貝格家中有一個名為「家庭電影」的資料夾，裡面有著許多不堪入目的照片及影片，包括暴力性侵寵物雞、寵物狗的的過程，更讓人氣憤的是還有性侵兒童的照片。

貝格坦承他所有的犯行，以及對兒童拍攝不雅照片等指控，而法官曼塞（Richard Mansell）因貝格這種不道德的變態行為，判他3年有期徒刑，並終身不得飼養任何寵物，不過查閱相關法條後，發現無法對他加以刑責，法官也只能無奈表示：「我無權禁止他飼養任何動物」。

貝格38歲的妻子也承認，幫助丈夫在其家中的地下室，拍下性侵雞隻的影片29次，稱貝格在不同的場合與多隻雞發生性關係，以致這些雞被虐死。

法官表示這些墮落的行為，會使正常人感到「不舒服」，也建議向英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）諮詢，希望能找出針對此變態男虐待動物的法律條文，以免貝格繼續事後繼續飼養、虐殺動物。

英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自每日郵報
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自每日郵報

寵物 性侵

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