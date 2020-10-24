馬來西亞女網購橡筋圈 一開箱笑翻 網民：賣家邊包邊哭
網購中伏時有發生，但有時可能店家比你更蝕！馬來西亞一名女網民分享，早前因為有優惠從網站買了橡筋圈，下單時也沒有細看，只記得總單只是一毫子令吉（約新台幣6元），沒想到到貨時，大大個信封裡面只裝了一條橡筋圈，但店主仍特意用泡泡紙包裝，令她哭笑不得。
樓主在facebook分享，早前趁雙十優惠時，從網購平台買了很多東西，買到自己都忘記買了些什麼，沒想到來郵時發現一個黃色大信封，裏面還精心用泡泡紙包好貨物，一打開原來只是一個硬幣大小的橡筋圈，令她哭笑不得。
她發現這條橡筋圈的原價是2.15令吉（約新台幣15元），折扣後只是1毫令吉（約新台幣6元），由於店家的宣傳圖用上了一大包橡筋，她沒有多想就下了單，結果她笑到要拍片開箱，還自嘲「一角的東西不要期望太高」，更透露這貨品是包含運費的。
不少網民指出，店主包郵之餘還要加上厚實郵袋及泡泡紙，光計包裝已遠超貨品價值，但亦有人提到貨品描述中有標明了1條1毫的訊息，樓主就稱，店家的選項中並不允許客人買一個以上的橡筋繩。
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