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沙發套40年沒洗！女大生放入水中嚇傻 宛如「命案現場」

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生將沙發套放入水中，瞬間染成骯髒的紅色。圖／翻攝自抖音
女大生將沙發套放入水中，瞬間染成骯髒的紅色。圖／翻攝自抖音

沙發套拆脫麻煩，不少人都不會經常清洗沙發套，日前美國一名女大生，發現家中的沙發套竟然逾40年都沒清洗過，決定拆下清洗，結果一放到清水中，瞬間染成骯髒的深紅色，宛如「命案現場」，讓大批網友都看傻眼。

據英國「每日郵報」報導，美國一名女大生莉亞（Lea Coca），日前在抖音上傳一段影片，表示與室友合租一套公寓，公寓內的沙發自1980年以來都沒洗過，於是她們決定清洗這將近40年歷史的沙發套，隨後她們就在浴室的浴缸裡接滿水，並放入3顆洗衣膠囊與柔軟精，接著便把沙發套整個浸泡在浴缸裡面。

令人驚訝的是，沙發套才浸泡短短的2分鐘，就把浴缸裡的清水瞬間染成深紅色加咖啡色的樣子，再放置10分鐘後，水變得越來越混濁，而且水面上還浮出許多不明的白色碎屑和殘渣，讓她們看了雞皮疙瘩，直呼「天啊！雖然有想過沙發會很髒，但沒想到會髒得這麼離譜！」。

影片曝光後，引起許多網友熱議，有超過3600萬人次觀看，紛紛留言表示「我躺在大學公寓裡看到這個影片，接著我的表情完全呈現混亂的樣子」、「是曾經有人死在沙發上嗎？再泡久一點會不會變成血紅色」、「40年沒洗真的是太噁心了」。

另外，有一些網友認為清洗乾淨的沙發顏色比以前更蒼白，顏色好像比本來的少了一個色階，詢問到是不是洗掉了沙發本來的顏色？對此，莉亞室友回應「這是沙發套的樣子，非常乾淨，聞起來很香，我們對此非常滿意，我們都非常高興把它清洗乾淨」。

清洗前的沙發顏色比較暗。圖／翻攝自抖音
清洗前的沙發顏色比較暗。圖／翻攝自抖音
清洗過後的沙發變得乾淨許多。圖／翻攝自抖音
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