英男大鬧航班「戴口罩會令疫情延長」 妻子怒甩巴掌促冷靜

英國一名中年男子上月6日乘搭易捷航空（easyJet）一班由曼徹斯特市（Manchester）前往西班牙特內里費島（Tenerife）的航班，期間不斷聲稱戴口罩只會令疫情延長，其妻見狀多次叫他冷靜卻反被罵「白痴」，結果妻子出手怒摑。

網上片段所見，涉事男子當日未有戴口罩，更在機上大叫：「我們全部人都被欺騙了，大家戴口罩的時間愈長，（疫情）持續的時間就愈長。我是認真的，把它（口罩）除下來吧」；其妻見狀多次叫他冷靜，惟男子未有聽從，甚至反罵妻子是「白痴」，結果慘遭掌摑。男子被摑後惱羞成怒欲報復妻子，但附近乘客見狀立即上前阻止，其中一人說：「你打算做甚麼？放開那位女士（女事主），放開她！」

事件網民熱議，紛留言批評片中大叔行為愚蠢，「真是難為了他的妻子，竟然要和這種自私鬼生活」、「也太沒有風度了！居然想打女人」、「他的確有自由選擇不戴口罩，只是既然明知乘坐飛機要這樣做，當初就不要買機票了」。

易捷航空事後發表聲明稱，事件已交由警方處理，並強調根據最新的防疫指引，所有乘客在登機及航程期間都必須戴口罩，機組人員會盡力確保每位乘客安全且不受滋擾。

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文章授權轉載自《香港01》