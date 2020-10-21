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脖子痠誤以為是工作姿勢不良 醫生最後竟確診為腦癌

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名男子日前因脖子僵直疼痛諮詢家庭醫師，醫師說可能是因為工作姿勢不良引起，沒想到最後竟確診為腦瘤。 圖／取自dailymail
英國一名男子日前因脖子僵直疼痛諮詢家庭醫師，醫師說可能是因為工作姿勢不良引起，沒想到最後竟確診為腦瘤。 圖／取自dailymail

英國一名42歲男子尼爾森（Gary Nelson）日前因脖子僵直疼痛諮詢家庭醫師，醫師說可能是因為工作姿勢不良引起，沒想到最後竟確診為腦瘤。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，尼爾森四月開始感覺脖子痛，家醫認為疼痛應該是因為長時間使用筆電、開太多Zoom線上會議，身體維持固定姿勢所致。但當他視力惡化去大醫院檢查時，核磁共振成像顯示他的腦幹上有個侵襲性腫瘤，成因可能出自他幼時罹癌接受的放射治療。

尼爾森曾2度長腦部腫瘤，一次在小時候，另一次是8年前，這2次癌症治療都讓他暴露在輻射下，增加他再次罹癌風險。

育有6歲女兒的尼爾森表示化學治療似乎是這次罹患腦癌的最佳治療途徑，因為手術會使他的腰部以下癱瘓，而放射療法可能導致腦壞死。

腫瘤 罹癌 癌症治療 手術 輻射

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