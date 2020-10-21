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她喝果汁猝死 竟是黃蜂惹的禍
英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，俄羅斯生態學家阿斯塔維娜（Alexandra Astavina）本周一在喝果汁時，被藏在裡面的黃蜂螫傷嘴唇後不幸身亡。
阿斯塔維娜當時和友人通電話，她告知友人自己被藏在果汁鋁箔包裡的黃蜂咬傷了嘴唇，雖然後來繼續跟友人談話，但旋即抱怨感到不適隨後電話便中斷，友人衝去阿斯塔維娜住處發現沒人接聽門鈴，急電救護人員。但急救人員到現場、破門而入才驚覺她已經死在沙發上，而桌上則出現一隻抽蓄的黃蜂。
阿斯塔維娜的死因被證實為黃蜂螫傷後的過敏性休克。事發當時她2歲兒子盧卡（Luka）在隔壁房間睡覺，現在則暫時安置在親戚家，等待出差的父親歸來。
阿斯塔維娜自幼就參與生態運動，2007年加入俄羅斯綠黨（The Greens），2016年至2019年擔任俄羅斯綠黨綠色區域分會理事會主席，且一直以該黨中央委員會成員的身分活躍政壇。俄羅斯綠黨對她的離世表示哀悼：「我們痛失一位非常好的朋友，以及保護自然、捍衛人及動物權利的鬥士。」
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