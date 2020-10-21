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MV炫耀詐領失業救濟金2千萬致富 饒舌歌手面臨22年監禁

聯合新聞網 / 綜合報導
31歲美國饒舌歌手在MV炫耀自己詐領超過120萬美金失業救濟金致富，上週五被警方逮捕，並可能面臨22年監禁。圖／取自Nuke Bizzle
31歲美國饒舌歌手在MV炫耀自己詐領超過120萬美金失業救濟金致富，上週五被警方逮捕，並可能面臨22年監禁。圖／取自Nuke Bizzle

美國電視廣播網哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，31歲美國饒舌歌手貝恩斯（Fontrell Antonio Baines）在音樂錄影帶炫耀自己詐領超過120萬美金（約合新台幣3400萬元）失業救濟金致富，上週五被警方逮捕，並可能面臨22年監禁。

聯邦檢察官指出，藝名為畢佐（Nuke Bizzle）的貝恩斯和他的同謀使用至少92張簽帳金融卡詐領聯邦政府提供的「冠狀病毒失業救助金」，並已提領超過70萬4000美元（約合新台幣2000萬元）現金。如今貝恩斯被控三項重罪：詐欺罪、身份盜竊罪以及跨州運輸贓物罪。

貝恩斯在Youtube和IG帳號上傳一隻影片，炫耀自己從加州就業發展局 （Employment Development Department，簡稱EDD）詐騙補助金。他在MV高唱：「失業很甜蜜，我們這週就賺到1.5塊土地。拿這疊（加州就業發展局寄來的信）去銀行，我就變有錢人」另一個搭檔也唱著：「你賣海洛因才能致富，我申請補助就行。」

貝恩斯上個月23日在拉斯維加斯被逮捕，當時他身上還有8張加州就業發展局核發的簽帳金融卡，其中7張信用卡都用別人的名字。

詐騙 詐欺 失業

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