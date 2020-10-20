韓國年輕媽媽在二手網站標價賣嬰 官員：孩子已獲安置

韓國一名20多歲未婚媽媽10月16日竟在二手網站刊登帖文，為出生不久的嬰兒尋找領養人，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元），事件引發爭議。警方介入調查後，當地政府10月20日表示孩子已獲安置到一間嬰幼兒托管機構。

據韓國濟州警察廳表示，該名年輕媽媽10月13日在濟州市區醫院生下孩子，然後3天後在二手網站發出題為「有孩子求領養，已36周」的帖文，附有孩子在繈褓中的照片，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元）。

韓國媒體報道，事件引發社會關注後，警方介入調查，該年輕媽媽也隨即刪除帖文，她向警察解釋稱，自己在單親的情況下生下孩子，無力撫養孩子，她曾到未婚媽媽中心查詢有關把孩子送人領養的程序，但發現程序複雜、條件苛刻，一氣之下就刊登有關帖子，她之後意識到是錯誤行為，於是把帖子刪除，也退出帳號。

韓國警方表示，正調查有關案件是否涉及違反兒童福利法等問題，另一方面也尋求支援嬰兒和產婦的方案。濟州知事元喜龍在社交網站發文表示，將對在恐懼和迷茫中面對社會譴責的女性提供保護和支援。 韓國一名20多歲未婚媽媽10月16日竟在二手網站刊登帖文，為出生不久的嬰兒尋找領養人，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元）。圖／香港01

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