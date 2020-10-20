快訊

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

中職／岳政華生涯首轟勝悍將 兄弟下半季搶冠機率提高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國年輕媽媽在二手網站標價賣嬰 官員：孩子已獲安置

香港01 / 記者成依華／報導
韓國一名20多歲未婚媽媽10月16日竟在二手網站刊登帖文，為出生不久的嬰兒尋找領養人，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元）。圖／香港01
韓國一名20多歲未婚媽媽10月16日竟在二手網站刊登帖文，為出生不久的嬰兒尋找領養人，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元）。圖／香港01

韓國一名20多歲未婚媽媽10月16日竟在二手網站刊登帖文，為出生不久的嬰兒尋找領養人，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元），事件引發爭議。警方介入調查後，當地政府10月20日表示孩子已獲安置到一間嬰幼兒托管機構。

據韓國濟州警察廳表示，該名年輕媽媽10月13日在濟州市區醫院生下孩子，然後3天後在二手網站發出題為「有孩子求領養，已36周」的帖文，附有孩子在繈褓中的照片，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元）。

韓國媒體報道，事件引發社會關注後，警方介入調查，該年輕媽媽也隨即刪除帖文，她向警察解釋稱，自己在單親的情況下生下孩子，無力撫養孩子，她曾到未婚媽媽中心查詢有關把孩子送人領養的程序，但發現程序複雜、條件苛刻，一氣之下就刊登有關帖子，她之後意識到是錯誤行為，於是把帖子刪除，也退出帳號。

韓國警方表示，正調查有關案件是否涉及違反兒童福利法等問題，另一方面也尋求支援嬰兒和產婦的方案。濟州知事元喜龍在社交網站發文表示，將對在恐懼和迷茫中面對社會譴責的女性提供保護和支援。

韓國一名20多歲未婚媽媽10月16日竟在二手網站刊登帖文，為出生不久的嬰兒尋找領養人，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元）。圖／香港01
韓國一名20多歲未婚媽媽10月16日竟在二手網站刊登帖文，為出生不久的嬰兒尋找領養人，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元）。圖／香港01

延伸閱讀：

韓國17歲少年接種流感疫苗後死亡　死因未明

BTS有望推遲入伍　韓國擬修法讓優秀藝人延期服兵役

文章授權轉載自《香港01》

嬰兒 韓國

延伸閱讀

BTS所屬公司上市股價連日走低 市值蒸發630億

品牌最賣運動房車再進化　小改款Genesis G70韓國發表上市！

橘子新手遊《月光雕刻師》10月底上市 衝刺Q4業績

韓國星巴克進軍美妝界！攜化妝品牌VIDIVICI推萬聖節聯名彩妝　唇彩、眼影美到讓人想直接結帳

相關新聞

失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。

韓國年輕媽媽在二手網站標價賣嬰 官員：孩子已獲安置

韓國一名20多歲未婚媽媽10月16日竟在二手網站刊登帖文，為出生不久的嬰兒尋找領養人，還標價20萬韓圜（約新台幣5000元），事件引發爭議。警方介入調查後，當地政府10月20日表示孩子已獲安置到一間嬰幼兒托管機構。

拍賣子宮頁面被撤 她籲政府立法可買賣「因醫療摘除的器官」

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，美國24歲女子普拉卡絲（Patricia Prakash）日前發起連署，要求合法出售自己的子宮。

她花千元客製蛋糕收成品傻眼 網驚：這是3歲小孩黏土作品吧！

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，當地一名女子福克娜（Sue Faulkner）日前花了50英鎊（約合新台幣1800元）為兒子網購客製化生日蛋糕，收到成品時發現跟預期落差大，網友Peter Foster表示：「這根本像3歲小孩在玩黏土！」

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方網友大讚

英國女子庫莉（Alexandra Kuri）日前收到陌生男子私訊下半身裸照，並邀她聊天。庫莉在社群平台Twitter分享她的回應，獲71萬網友按讚。網友lucycles說：「我要複製貼上，下次使用！」

代領退休金被拒 巴西婦推屍體入銀行嚇壞職員

巴西聖保羅州（Sao Paulo）58歲女子瑪蒂亞斯（Josefa de Souza Mathias），本月2日到銀行打算替92歲高齡的男伴領取退休金，但職員強調要由本人親自領取；瑪蒂亞斯其後用輪椅推着男伴再到銀行，職員卻發現男事主的情況有異，警員接報到場調查，證實他已死去約12小時。

祕魯超時空巨貓：「納斯卡線」古文明的千年貓畫新發現

「2,000年前的古怪貓圖，終於現蹤...」祕魯被列為世界文化遺產的「納斯卡線」，是散落在納斯卡沙漠荒土上，數百個神秘而巨大的地畫圖像，若非從遠處或高空俯瞰，幾乎難以窺見圖騰全貌。過去一世紀發現以來，納斯卡線如何誕生？有什麼作用？為學術界與大眾所著迷窺探。在許多魚、鳥、人像輪廓的巨畫陸續被發現後，本周祕魯文化部驚喜宣布：近期又發現了一座長達37公尺的巨貓地畫遺址，約可追溯到2,000多年以前的祕魯古文明。只是，樣貌略帶童趣又怪奇的巨貓地畫，卻也有些網友好奇困惑：是喵星人的暗語？還是只是惡作劇？

2歲女兒拍媽裸體誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

小孩無厘頭的行為總讓大人好氣又好笑，美國一名母親日前在家中裸體吹頭髮，無奈2歲女兒拍下照片，並且透過社群軟體發送給15人，事後她收到同事傳來「謝謝裸照」的訊息，才發現女兒闖下大禍，讓她尷尬到想挖洞鑽。

火辣影片太犯規被下架？ 女模控抖音歧視她的完美曲線

美國31歲女模艾希莉（Neyleen Ashley）控訴抖音要求她撤除影片，但其他用戶同類型影片仍能持續上線，讓艾希莉覺得抖音待她不公：「因為我太性感，歧視我的身體。」

預言疫情終結？初生嬰扯下醫生口罩照片 10萬網友按讚推爆

阿拉伯聯合大公國婦產科醫師謝伊比（Samer Cheaib）在IG帳號分享日前他接生時的照片。照片裡，謝伊比被寶寶扯下口罩，他標註圖說：「我們都期待摘下面罩的徵兆。」超過10萬網友按讚推爆。

秘魯納斯卡線再現神秘地畫！ 考古學家驚見2000多歲古貓

神秘的「納斯卡線」（Nazca Lines）為位在秘魯南部納斯卡沙漠的一種古老地表雕刻或圖畫，所占面積通常大到需要從高空...

熱門新聞

預言美大選最終結局贏家是他 沈富雄：不會再改

代領退休金被拒 巴西婦推屍體入銀行嚇壞職員

川普與競選幕僚通電話 痛批佛奇是「災難」、「白痴」

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到新鮮剛炸好薯條

拜登全美民調雙位數領先川普 6大關鍵搖擺州選情仍膠著

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？賠2.5億還多虧1億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。