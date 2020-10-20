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失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。圖／取自The Sun
荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。圖／取自The Sun

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，荷蘭一名因病失語癱瘓8年的39歲男子理查（Richard），日前服用安眠藥20分鐘後，竟能在旁人協助下行走，甚至還打電話給父親。

醫生表示這類安眠藥能暫時幫助某些腦部受損病人，恢復他們口語及行動能力，但藥效僅能維持2小時。

《太陽報》指出，理查8年前因為吃肉噎到，大腦缺氧引發運動不能性緘默症（akinetic mutism）。之後他只能靠眨眼回答外界問題，無法說話、行動，還要借助鼻胃管進食。

研究理查病例的奈梅亨大學（Radboud University Nijmegen）博士生艾爾普（Willemijn van Erp）表示，理查家人覺得他的狀況「無望」，同意讓他嘗試服用某類型安眠藥進行醫療測試。

艾爾普發現，雖然理查服藥後身體會恢復功能，但他大腦某些部分2小時後會因過度刺激而再度「關閉活動」。理查目前一天只能服藥一次，若連續服用5天則會出現抗藥性。研究團隊仍持續尋找能協助此類患者的長效型療法。

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