失語癱瘓8年 他吃安眠藥20分後竟清醒行走、打電話給爸爸

「2,000年前的古怪貓圖，終於現蹤...」祕魯被列為世界文化遺產的「納斯卡線」，是散落在納斯卡沙漠荒土上，數百個神秘而巨大的地畫圖像，若非從遠處或高空俯瞰，幾乎難以窺見圖騰全貌。過去一世紀發現以來，納斯卡線如何誕生？有什麼作用？為學術界與大眾所著迷窺探。在許多魚、鳥、人像輪廓的巨畫陸續被發現後，本周祕魯文化部驚喜宣布：近期又發現了一座長達37公尺的巨貓地畫遺址，約可追溯到2,000多年以前的祕魯古文明。只是，樣貌略帶童趣又怪奇的巨貓地畫，卻也有些網友好奇困惑：是喵星人的暗語？還是只是惡作劇？

2020-10-19 17:12