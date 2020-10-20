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拍賣子宮頁面被撤 她籲政府立法可買賣「因醫療摘除的器官」
英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，美國24歲女子普拉卡絲（Patricia Prakash）日前發起連署，要求合法出售自己的子宮。
普拉卡絲長期受子宮肌瘤所苦，準備摘除子宮。她為了籌措手術費，在購物平台Etsy上以1000美金（約合新台幣29000元）出售子宮，最後被Etsy撤除。普拉卡絲認為自己是基於醫療考量摘除子宮，理當能出售子宮以支付醫藥費，畢竟「不是為了謀利而賣子宮。」
普拉卡絲說自己最初在網上發起連署，希望美國政府立法讓人民出售因醫療需求摘除的器官，但她的連署書沒得到太多迴響，於是才將子宮上架到Etsy以獲取更高關注，雖然Etsy很快撤除她的頁面，但她表示會持續在eBay等購物平台上架，還會向地方官員陳情。
普拉卡絲希望研究機構或有奇怪癖好的富翁能購買她的子宮。雖然她知道自己的個案可能很難立法，但至少「能讓我的狀況獲得一點關注。」
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