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她花千元客製蛋糕收成品傻眼 網驚：這是3歲小孩黏土作品吧！
英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，當地一名女子福克娜（Sue Faulkner）日前花了50英鎊（約合新台幣1800元）為兒子網購客製化生日蛋糕，收到成品時發現跟預期落差大，網友Peter Foster表示：「這根本像3歲小孩在玩黏土！」
福克娜在圖片分享平台pintrest上找到「釣魚主題」的生日蛋糕，請臉書推薦的店家依樣畫葫蘆，結果收到的成品外觀不只讓她大失所望，「上面還沾了貓或狗的毛。」福克娜說店家不願退款，急問網友是否該找交易標準局介入調查。
網友Annie Dawn Reading提到之前跟這店家交手過，說對方是非法營業，「臉書的蛋糕照片都來自Google。」網友Dean Gibbs則認為一分錢一分貨，之前花了200英鎊（約合新台幣7500元）買客製蛋糕，「成品跟一開始提供店家的示意圖一樣。」從事餐飲工作的網友Lisa Heney也建議福克娜，下次要確保對方是合法店家才下訂，且要買到好成品得付出代價，畢竟「取得食材、技術、合法認證的成本都不低」。
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