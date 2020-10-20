收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方網友大讚

英國女子庫莉（Alexandra Kuri）日前收到陌生男子私訊下半身裸照，並邀她聊天。庫莉在社群平台Twitter分享她的回應，獲71萬網友按讚。網友lucycles說：「我要複製貼上，下次使用！」

庫莉收到男子裸照跟訊息時，並沒有視而不見或責罵他，而是假裝自動留言機器人寫道：「這是自動回覆。我們已經偵測到可能含有非法內容、且未經許可的色情圖片 [代碼:36489-a] 。你的IP位址已被傳送到警察局進行調查。如果這是誤傳，請回覆『停止』」

庫莉自認計畫奏效，因為男子立刻回傳「停止」，還連按兩次，最後甚至刪除自己的帳號。

網友mart1964表示：「太搞笑了吧！實在很想看男子讀到訊息的表情。」網友zxspectrum則大讚庫莉很聰明，且不解「為什麼有些男人認為發送生殖器照片給女人，會吸引到對方？」

英國女子日前收到陌生男子私訊下半身裸照，並邀她聊天。圖／取自 Alexandra Kuri