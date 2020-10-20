代領退休金被拒 巴西婦推屍體入銀行嚇壞職員

巴西聖保羅州（Sao Paulo）58歲女子瑪蒂亞斯（Josefa de Souza Mathias），本月2日到銀行打算替92歲高齡的男伴領取退休金，但職員強調要由本人親自領取；瑪蒂亞斯其後用輪椅推着男伴再到銀行，職員卻發現男事主的情況有異，警員接報到場調查，證實他已死去約12小時。

事發於聖保羅州坎皮納斯市（Campinas）的一間銀行，瑪蒂亞斯當日到銀行代92歲的男伴領取退休金，職員指出有關款項必須由本人親自領取。瑪蒂亞斯及後用輪椅推着男伴折返，並向職員求情稱「他年紀大了，身體不好，我現在已經把本人帶過來了，希望能獲批。」

圖為事發的銀行。（Youtube影片截圖）

到達銀行前已死去12小時

職員發現該名老翁的情況異常，隨即打電話報警。醫護人員到場檢查，發現老翁雙腳異常腫大且身體冰冷，警方隨即拘捕瑪蒂亞斯；驗屍報告顯示，老翁在到達銀行之前已死去約12個小時。

瑪蒂亞斯供稱，老翁是她的伴侶，兩人相戀已逾10年，關係非常穩定，強調二人當日上午曾交談，獲其同意由她代為領取退休金。警方表示，極度懷疑瑪蒂亞斯涉嫌盜領退休金，將以欺詐、毀壞屍體等罪名起訴，而案件仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》