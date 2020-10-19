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2歲女兒拍媽裸體誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

聯合新聞網 / 綜合報導
2歲女兒誤傳媽媽裸照給15人。示意圖／ingimage
2歲女兒誤傳媽媽裸照給15人。示意圖／ingimage

小孩無厘頭的行為總讓大人好氣又好笑，美國一名母親日前在家中裸體吹頭髮，無奈2歲女兒拍下照片，並且透過社群軟體發送給15人，事後她收到同事傳來「謝謝裸照」的訊息，才發現女兒闖下大禍，讓她尷尬到想挖洞鑽。

根據外媒報導，美國俄亥俄州的艾蜜莉（Emily Schmitt）在家中吹頭髮時，讓女兒卡森（Carsyn）拿著她的手機玩，沒想到當她準備換裝出門時，突然收到前同事艾希莉（Ashley）的訊息「謝謝妳的裸照」，當下她疑惑地問對方「什麼」，並且立刻檢查手機紀錄，才驚覺自己春光外洩。

艾蜜莉表示，卡森意外開啟手機鏡頭，還拍下自己的裸照及天花板，隨後又按到社群軟體Snapchat將照片傳送給15人，包括朋友、客戶、前同事和大學同學。

為了化解誤會，艾蜜莉也在Snapchat上向大家道歉，並無奈直呼「自己像是死了1分鐘」，老公得知消息大笑說「這種事只有卡森才做得出來，但我很難過她沒把照片寄給我」。

裸照

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