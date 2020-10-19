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火辣影片太犯規被下架？ 女模控抖音歧視她的完美曲線

聯合新聞網 / 綜合報導
美國31歲女模控訴抖音要求她撤除影片，但其他用戶同類型影片仍能持續上線，明顯待她不公：「因為我太性感，歧視我的身體。」圖／取自dailymail
美國31歲女模控訴抖音要求她撤除影片，但其他用戶同類型影片仍能持續上線，明顯待她不公：「因為我太性感，歧視我的身體。」圖／取自dailymail

美國31歲女模艾希莉（Neyleen Ashley）控訴抖音要求她撤除影片，但其他用戶同類型影片仍能持續上線，讓艾希莉覺得抖音待她不公：「因為我太性感，歧視我的身體。」

在IG擁有2百萬追蹤者的艾希莉表示，抖音傷透了她的心：「疫情期間我愛上抖音，直到他們移除我的影片。」艾希莉深信，是因為自己的完美曲線，讓抖音演算機制盯上她：「現在有很多女孩上傳穿比基尼熱褲影片，但我即使沒有露出很深的事業線，抖音還是會立刻刪除我的影片，說我違反規則。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，艾希莉以「運動風潮女」的定位，活躍於IG等多個社群平台，平均一則PO文進帳美金1,000元（約合新台幣2萬8千元）。

但是，網友The 1 who knows why不認為艾希莉曲線完美，反而全身飄散濃濃「塑膠味」。網友JibJab也說，艾希莉只不過是想刷存在感：「想紅想瘋了的自戀狂。」網友MegaMediaMeltdown則驚訝抖音明星如此膚淺：「人們每天都看這些人，難怪我們越變越笨！」

抖音 疫情 比基尼

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