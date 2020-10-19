預言疫情終結？初生嬰扯下醫生口罩照片 10萬網友按讚推爆

阿拉伯聯合大公國婦產科醫師謝伊比（Samer Cheaib）在IG帳號分享日前他接生時的照片。照片裡，謝伊比被剛出生的嬰兒扯下口罩，他標註圖說：「我們都期待摘下口罩的徵兆。」超過10萬網友按讚推爆。

42歲的謝伊比表示，這個寶寶是本月5日由母親自然產下的雙胞胎次子，當時由寶寶的父親掌鏡，捕捉到兒子扯下謝伊比口罩的畫面。謝伊比認為，這張照片讓人會心一笑，也象徵人們希望摘除口罩的天性，所以他在自己的IG帳號上傳照片，希望在疫情期間傳遞滿滿正能量。

謝伊比很驚訝照片獲得這麼大迴響：「寶寶的自然反應似乎預言了新冠病毒的終結。人們看到覺得暖心且感同身受，因為大家都想儘早脫下口罩。」網友l.a.h.a.m認為，雖然解除口罩令言之過早，但能確定的是，「照片裡的小傢伙肯定討厭戴口罩！」