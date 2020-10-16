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日本「出租女友」對「乾爹」動真情 假約會演變真結婚！

香港01 / 謝茜嘉／報導
日本戀愛小說作家妹尾由香（妹尾ユウカ）日前被邀請在當地電視節目大談「出租男／女友」。（カンニング竹山の土曜The NIGHT截圖）
日本戀愛小說作家妹尾由香（妹尾ユウカ）日前被邀請在當地電視節目大談「出租男／女友」。（カンニング竹山の土曜The NIGHT截圖）

在網上認識朋友已非新鮮事，不少人更藉此尋找另一半，甚至有「出租男／女友」（PTGF/PTBF）服務。日本一位戀愛小說作家妹尾由香（妹尾ユウカ）指出，不少女生因為做PTGF與客人長期相處而「沉船」，最終變成情侶，有些人更發展到談婚論嫁的地步，變成一種新的戀愛模式。

日本戀愛小說作家妹尾由香，日前被邀請在當地電視節目「カンニング竹山の土曜The NIGHT」大談「出租男／女友」，她指現時有不少女生選擇做PTGF賺外快，她們會稱客人為「爸爸」、「乾爹」等。因為不少男性是長期客人，他們朝夕相對下，有些女生不禁動心，結果與男方發展成情侶。

妹尾小姐解釋，這些「乾爹」每月會給女生零用錢，見面後亦會再調整零用錢的金額，而PTGF大部分時間就是與「乾爹」約會、吃飯，有時更會發生性關係。她又稱，在這樣的關係下，只有男方感受到愛的存在，但女方難免日久生情，漸漸感到愛情萌芽，最終變成真女友，部分更表示要與對方結婚

不過妹尾小姐續指，雖然做PTGF可算是有穩定收入，比起做其他兼職，可以賺得更快更多，但始終存在危險，而且如果以後遇到真命天子，「乾爹」的存在可能變成大麻煩，影響二人發展。

這種新戀愛模式引來網民熱烈討論，有網民分享透露友人亦是出租女友，曾經與客人成為情侶，但二人在2個月後因性格不合而分手。網民更指不排除會找到真愛，但機會微乎其微。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 情侶 結婚

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