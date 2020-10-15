看「多人性愛片」驚嚇女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

看A片不是可恥的事，但若在A片中看到自己的女兒是主角，那可就大條了！日前一對泰國父母在觀看推特時，竟發現成人性愛片的女主角就是自己的女兒，更荒唐的是，報警後警察循線逮捕幕後黑手，嫌犯竟然還是位出家和尚。

綜合外媒報導，日前泰國一對父母在刷推特時，看到一部「多人性愛片」，其中女主角越看越眼熟，發現與自己的女兒長得十分相似，馬上把女兒叫來質問，女兒才坦承的確是片中主角，讓父母相當傻眼，也嚇得趕緊報警處理。

女兒表示，性愛影片是被交往1年多的男友拍攝，男友拍完後又以此性愛片威脅，要求她與其他多名男子性交，並再度拍攝成影片，放在Twitter和Line等網站上宣傳，再以600元泰銖（約新台幣550元）的價格，作為「團體會員費」，放在網站上販售。

警方獲報後，發現嫌犯是1名出家和尚，並在披集府（Phichit）的一座寺廟中逮捕他，該和尚被逮捕後否認犯行，不過警方並未採信其說詞，後續朝脅迫婦女賣淫及從事性交易方向偵辦。