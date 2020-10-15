快訊

U值媒／課本的溫度，教科書業者說不出的苦處

新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

25歲俄母為了買新鞋 黑市開價11萬賣7天大女嬰

聯合新聞網 / 綜合報導
俄國一名25歲媽媽竟因缺錢買新鞋，而將一週大的女嬰放上黑市以3000英鎊出售。圖擷自Twitter
俄國一名25歲媽媽竟因缺錢買新鞋，而將一週大的女嬰放上黑市以3000英鎊出售。圖擷自Twitter

俄羅斯一名25歲媽媽嘉德琪娃（Luiza Gadzhieva）為了買一雙新靴子，竟將才剛滿一週大的女兒以3000英鎊（約11萬元新台幣）賣掉，事後她遭假扮成買家的便衣警察給當場逮捕。

綜合外媒報導，嘉德琪娃一週前才剛生下女嬰，但她因為缺錢且非常想要買一雙新靴子，因此在黑市貼出「幫女嬰找養父母」的廣告，並希望能藉此獲得3000英鎊的收入。

在交易現場，嘉德琪娃當場被冒充是買家的便衣警察給抓獲，在警方問話時，嘉德琪娃更是羞愧的低著頭。然而，嘉德琪娃其實打從一開始就跟姊妹討論過，計畫要將賣掉女兒的金錢拿去買一雙新靴子。

一名反奴隸組織人員也曾試圖假扮買家，並不斷說服她販賣嬰兒會有非常嚴重的後果，但她卻反駁對方「不要說『賣』嬰兒這個字眼，聽起來很粗魯」，並堅持要將女嬰賣掉。最終，嘉德琪娃遭到警方逮捕，而女嬰也已由相關單位安置，只是她還育有其他3名子女，他們的狀況便不得而知。

俄羅斯 新手媽媽 嬰兒 人口拐賣

延伸閱讀

4歲女童患罕病「忘記爸媽是誰」 恐活不過10歲

鐵道公司員工竊178張乘客遺失交通卡 盜刷逾8萬支付生活開銷

4年誤診為便秘！少女第2個子宮塞滿經血 每晚劇痛靠電視助眠

包養女炫富、分享釣乾爹密技 網認：不是人人都能幹的活

相關新聞

25歲俄母為了買新鞋 黑市開價11萬賣7天大女嬰

俄羅斯一名25歲媽媽嘉德琪娃（Luiza Gadzhieva）為了買一雙新靴子，竟將才剛滿一週大的女兒以3000英鎊（約11萬元新台幣）賣掉，事後她遭假辦成買家的便衣警察給當場逮捕。

外送員送來驚喜！他點炸雞便當吃到「炸OK蹦」

外送平台興起，許多人一指按下手機，餐點就會直接送到家門口，用起來十分方便。不過當送來的餐點出問題時，又該怎麼處裡，是另一個問題。近日就有日本網友表示，他向知名連鎖店點餐外送，結果變當中混入異物，店家卻堅持不給退。

日本畢典cosplay好熱鬧！動物森友會、七龍珠角色都來領證書

又到了萬聖節的時刻，說起萬聖節，除了給糖或搗蛋以外，變裝大會也是相當經典。但不只有萬聖節，就有日本的大學，畢業典禮也是一場大型變裝秀，令人十分好奇。

山中慢跑遭美洲獅尾隨6分鐘 男子「狂飆髒話」僥倖脫身

美國猶他州一位男子10日在山中小道慢跑，竟遭美洲獅一路尾隨糾纏，只聽到他慢慢往後退時不忘粗口連發，直到目睹美洲獅掉頭，才...

包養女炫富、分享釣乾爹密技 網認：不是人人都能幹的活

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，抖音社群「包養女（SugarBabies）」累積2億多瀏覽次數，來自美國、加拿大的年輕女性，炫耀老男人送她們的名牌包鞋、珠寶跟新車。

視覺衝擊！米其林主廚推「帶爪」雞腿堡 背後用意在此

美國加州舊金山的米其林一星級餐廳「Birdsong」3月因新冠肺炎關門，所幸熱愛雞肉的主廚布雷東（Chris Bleid...

影／男買老婆和女友的周年禮物 櫃姐坦承「不小心」對調

美國珠寶商蘿伊（Zoe Roe）月初在抖音影片裡提到，前幾天一名男士到店裡選老婆10周年紀念禮物，以及女友1周年紀念禮物。蘿伊在打包時，「不小心」將2人禮物對調。影片至今已累積730萬瀏覽次數，評價兩極。

4年誤診為便秘！少女第2個子宮塞滿經血 每晚劇痛靠電視助眠

英國21歲女子珍妮斯（Madeleine Janes）曾劇烈肚子痛長達4年，但都被醫生診斷為「便秘」，甚至護士還認為她的反應太過，最後卻發現她的疼痛來自第2個裝滿經血腫脹的子宮。

整理奶奶遺物突覺「牆內有異狀」 意外發現百年「貓木乃伊」

世界各地擁有不同的宗教信仰，但對於「趨吉避凶」的概念是人人皆知，只是展示的方式相異。羅馬尼亞一對兄弟的奶奶過世，他們在奶奶的故居整理遺物時，意外在牆內挖出「貓木乃伊」，讓人相當驚訝。

花20萬買「熱帶草原貓」 法夫妻養一周後卻驚覺是瀕危物種

天大的錯誤！法國一對夫妻在網路上看中一隻熱帶草原貓（Savannah cat），並以6000歐元（約20萬元新台幣）買下，但夫妻倆養了約一周後才赫然發現「愛貓」竟是瀕危的蘇門答臘虎（Sumatran tiger），趕緊報案向警方說明情況。

32歲衝浪世界冠軍遭大白鯊緊跟 無人機發出「蜂鳴聲」斥退

澳洲32歲職業衝浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）上周三（7日）前往新南威爾斯省巴利納市（Ballina）夏普斯海灘（Sharpes Beach）衝浪，一條長逾1.5公尺的大白鯊尾隨在他身後卻懵然不知，幸好救生員及時發現，並操作無人機發出「蜂鳴聲」」趕走大白鯊，才使得威爾金森得以脫離危險。

印度瘋狂川粉禁食四天祈禱川普康復 不幸猝死

英國獨立報報導，印度泰倫迦納邦一名38歲男子拉朱瘋狂崇拜美國總統川普，禁食4天祈求他早日康復，最後竟猝死。根據拉朱家屬描...

熱門新聞

驚！華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客空中徘徊

拜登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

陸欲不費力氣拿台灣 波頓：川普連任對美傷害恐更大

罕見！美軍航母出航突掉頭返回 分析：南海又將「熱鬧」

包養女炫富、分享釣乾爹密技 網認：不是人人都能幹的活

反政府抗議升級！泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。