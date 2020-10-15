聽新聞
test
0:00 / 0:00
外送員送來驚喜！他點炸雞便當吃到「炸OK蹦」
外送平台興起，許多人一指按下手機，餐點就會直接送到家門口，用起來十分方便。不過當送來的餐點出問題時，又該怎麼處裡，是另一個問題。近日就有日本網友表示，他向知名連鎖店點餐外送，結果變當中混入異物，店家卻堅持不給退。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位名為ケイタ的日本網友在twitter上分享，在日前用Uber Eats叫了大戶屋的唐楊炸雞便當。然而當他滿心期待地打開便當時，卻發現就在炸雞裡頭，混入了一小段OK蹦，而且明顯是已經在油鍋中被炸過的色澤。
ケイタ立刻向店家反應，沒想到店家表示，因為這份餐點是經由Uber外送的，因此不會提供退貨服務，不過可以提供退款。ケイタ於是要求用退款立刻再點一份餐，卻被店家回說現在很忙，沒有辦法提供。
店家擺明耍賴的行為，立刻引起其他網友的撻伐，紛紛表示「OK蹦都炸成那樣了，還想裝傻推給Uber」、「連在裝便當時都沒發現到嗎」、「為什麼會讓貼著OK蹦的人下廚啊」。事後ケイタ也在twitter上表示，店家後來已向他道歉，並承諾未來會加強品管，避免同樣的事情再度發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言