外送員送來驚喜！他點炸雞便當吃到「炸OK蹦」

外送平台興起，許多人一指按下手機，餐點就會直接送到家門口，用起來十分方便。不過當送來的餐點出問題時，又該怎麼處裡，是另一個問題。近日就有日本網友表示，他向知名連鎖店點餐外送，結果變當中混入異物，店家卻堅持不給退。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位名為ケイタ的日本網友在twitter上分享，在日前用Uber Eats叫了大戶屋的唐楊炸雞便當。然而當他滿心期待地打開便當時，卻發現就在炸雞裡頭，混入了一小段OK蹦，而且明顯是已經在油鍋中被炸過的色澤。

仔細一看OK蹦的顏色，幾乎可以確定曾經下油鍋被炸過。圖擷取自 ねとらぼ

ケイタ立刻向店家反應，沒想到店家表示，因為這份餐點是經由Uber外送的，因此不會提供退貨服務，不過可以提供退款。ケイタ於是要求用退款立刻再點一份餐，卻被店家回說現在很忙，沒有辦法提供。

店家擺明耍賴的行為，立刻引起其他網友的撻伐，紛紛表示「OK蹦都炸成那樣了，還想裝傻推給Uber」、「連在裝便當時都沒發現到嗎」、「為什麼會讓貼著OK蹦的人下廚啊」。事後ケイタ也在twitter上表示，店家後來已向他道歉，並承諾未來會加強品管，避免同樣的事情再度發生。