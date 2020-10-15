日本畢典cosplay好熱鬧！動物森友會、七龍珠角色都來領證書

又到了萬聖節的時刻，說起萬聖節，除了給糖或搗蛋以外，變裝大會也是相當經典。但不只有萬聖節，就有日本的大學，畢業典禮也是一場大型變裝秀，令人十分好奇。

根據日本媒體「togetter」刊載，位於日本石川縣的金澤美術工藝大學，選擇把畢業典禮當成變裝大會，讓學生們自由cosplay到場，是學校行之有年的傳統。於是學生們紛紛扮成動物森友會「西施惠」、蝙蝠俠「小丑」與七龍珠「弗利沙」等角色，會場十分熱鬧。

金澤美術工藝大學前身創立於1946年，目前學校專攻美術、設計、工藝等領域，平時便會在校內進行學生美術、工藝成品的相關展覽，激發學生的創意與藝術美感。因此在畢業典禮上鼓勵學生們變裝，同時也是學校教育的一環。即使今年受到疫情的打擊，但仍順利的辦完了畢業典禮。

老師與變裝成「弗利沙」、「小丑」等的學生們合照。圖擷取自 YOUTUBE

如此逗趣的畢業典禮，在網路上也引起討論。網友們紛紛表示「每年看都覺得超開心的，今年有辦成真是太好了」、「學生們一如既往地很拚啊」，更有畢業生表示：「好懷念啊……真羨慕大家還這麼年輕呢」。