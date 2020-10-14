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包養女炫富、分享釣乾爹密技 網認：不是人人都能幹的活

聯合新聞網 / 綜合報導
包養女炫耀男友買給她的名車。圖／取自dailymail
包養女炫耀男友買給她的名車。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，抖音社群「包養女（SugarBabies）」累積2億多瀏覽次數，來自美國、加拿大的年輕女性，炫耀「乾爹」送她們的名牌包鞋、珠寶跟新車。

除了炫富影音，一名包養女還在社群分享「釣乾爹密技」，包括鎖定「利基市場（niche）」、不要使用真名、自介要寫得簡短甜膩但「有趣」、要展現個性並說明自己「理想型乾爹」的條件，她建議要直接了當表明零用錢要多少，以及零用錢可以換什麼，才不會讓乾爹候選人「浪費時間」。

網友ttfray8表示，自己完全不羨慕這種生活方式，「我寧願好好讀書上大學，讓我未來小孩對媽媽感到驕傲」。網友out and about today也說：「這些高端應召女郎最好在年華老去前多存點本。」網友thetruthhurts129則分享另一個生財密技：「好好賺自己的錢，就不須要靠男人！」網友snowflakes則認為，這不是人人都能幹的活：「第一步就是不要自重，並丟掉所有自尊。」

不具名的包養女在社群分享「釣乾爹密技」。圖／取自dailymail
不具名的包養女在社群分享「釣乾爹密技」。圖／取自dailymail

包養 珠寶 抖音

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