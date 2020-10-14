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影／男買老婆和女友的周年禮物 櫃姐坦承「不小心」對調
美國一名珠寶專櫃的店員蘿伊（Zoe Roe）月初在抖音影片裡提到，前幾天一名男士到店裡選老婆10周年紀念禮物，以及女友1周年紀念禮物。蘿伊在打包時，「不小心」將2人禮物對調。影片至今已累積730萬瀏覽次數，評價兩極。
網友_sir_loki_說，或許這名男士跟伴侶保持開放關係，雙方同意各自有伴侶，總之無論如何，「外人都不能插手。」但網友lastmermaid92表示，如果男士是清白、擁有開放關係的，就算老婆跟女友發現禮物調換，「男人也不會怎樣。」網友Ruby Jayne也激賞蘿伊作為，認為說「蘿伊不該多管閒事」的網友就是那種「朋友被外遇會袖手旁觀的人。」
網友Geva認為這是蘿伊編造的故事，表示如果蘿伊在他們公司上班、犯這樣的錯，一定會炒她魷魚：「我們不需要一個傻員工。」網友Food_For_Thought也說，蘿伊根本就是「求關注、賺點閱數」，且如果這故事是真的，那會是很恐怖的悲劇，希望蘿伊「好好工作，閉上嘴巴！」
@zozoroe
What a good day to look out for other women😈 this happens too often. ##fyp ##whydomen ##storytime ##CTCVoiceBox ##DayInMyLife ##OikosOneTrip ##funny ##viral♬ original sound - Zoe Roe
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