第2個子宮塞滿經血…少女肚痛誤診為便秘 護酸：太歇斯底里

英國21歲女子珍妮斯（Madeleine Janes）曾劇烈肚子痛長達4年，但都被醫生診斷為「便秘」，甚至護士還認為她的反應太過，最後卻發現她的疼痛來自第2個裝滿經血腫脹的子宮。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，珍妮斯5年前就因肚子痛就醫，但當時醫生沒進行任何檢查，就斷定她只是便秘。直到去年家族旅遊時，她劇痛難耐緊急送到當地醫院，才發現自己有2個子宮，裡面積滿4年100毫升的經血。

珍妮斯說，5年前她每晚都得忍痛入睡，並開始睡在客廳，因為她可以開著電視轉移疼痛。她當時頻繁就醫，護士調侃她太歇斯底里，還跟她父母說：「你們知道少女多容易受到刺激了吧。」

期間，院方沒有幫珍妮斯驗血或做任何進一步掃描跟檢查，但珍妮斯仍覺得整件事不對勁，她還嘗試調整飲食，但發現沒改善，讓她很絕望：「有一陣子我快瘋了，彷彿這一切都是我自己編造的。」

去年珍妮斯家族旅遊途中，因為肚子疼痛難忍，緊急到附近醫院就醫。她在那接受了靜脈注射以減輕疼痛，還驗了血，並被轉到加護病房。醫護人員都認為珍妮斯看起來像「快分娩的女人」。

透過檢查，她發現自己有2個子宮，2個子宮頸，1個卵巢，且少了1個腎臟。核磁共振成像顯示了她的疼痛根源來自第2個較小的子宮。裡面塞滿了4年經血。她在醫院緊急手術後，住了7天就被轉院到倫敦專科。

少女發現肚子疼痛來自第2個裝滿4年經血腫脹的子宮。圖／取自 dailymail

珍妮斯很開心解決長年困擾她的問題，她認為就算別人不斷拒絕自己，自己還是最了解自己身體的人：「要堅持傾聽直覺跟身體透露的訊息，最終會有貴人相助。」