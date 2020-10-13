整理奶奶遺物突覺「牆內有異狀」 意外發現百年「貓木乃伊」

世界各地擁有不同的宗教信仰，但對於「趨吉避凶」的概念是人人皆知，只是展現的方式相異。羅馬尼亞一對兄弟的奶奶過世，他們在奶奶的故居整理遺物時，意外在牆內挖出「貓木乃伊」，讓人相當驚訝。

綜合外媒報導，近日瓦倫丁（Valentin Hirsch）和兄弟前往已故奶奶位於外西凡尼亞（Transylvania）的家整理遺物，當時兩人正在清理地窖，赫然發現地窖的牆面鬆動，徒手搬開牆面後，意外發現一隻「距今100年前就被埋葬的貓屍體」。

原先兩人以為這只是老虎的小型雕塑藝術品，直到瓦倫丁捧著這件「藝術品」端看了一會兒，仔細觸摸後他這才驚覺它是一具「貓木乃伊」，瓦倫丁相當訝異，「這讓我非常好奇貓是怎麼被放進地窖牆裡？又是誰做的？以及這間房子以前的主人是誰？」

瓦倫丁與兄弟兩人還特地跑了一趟地政單位，要求閱覽房屋土地過去的歷史資料，但他們還是沒辦法找出有關房屋所有人的重要資訊。而這具「貓木乃伊」將在今（13）日被拍賣，預計售價落在800至1200英鎊（約新台幣3萬至4.5萬元）。

拍賣行負責人吉姆（Jim Spencer）則指出，在不列顛群島、北歐和北美經常會發現「木乃伊貓」身藏在建築物內，古人習慣將貓的乾屍放在新建房屋的牆內，具有驅魔或作為吉祥物的作用。