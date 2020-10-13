快訊

基隆輕軌升級捷運！北北基軌道四長會議5共識曝光

大同違法陸資抓到了！金管會重罰2500萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理奶奶遺物突覺「牆內有異狀」 意外發現百年「貓木乃伊」

聯合新聞網 / 綜合報導
羅馬尼亞一對兄弟在已故奶奶家整理遺物時，意外發現地窖牆壁內暗藏一隻「距今100年的貓木乃伊」，讓人嚇了一跳。圖擷自Twitter @dailystar
羅馬尼亞一對兄弟在已故奶奶家整理遺物時，意外發現地窖牆壁內暗藏一隻「距今100年的貓木乃伊」，讓人嚇了一跳。圖擷自Twitter @dailystar

世界各地擁有不同的宗教信仰，但對於「趨吉避凶」的概念是人人皆知，只是展現的方式相異。羅馬尼亞一對兄弟的奶奶過世，他們在奶奶的故居整理遺物時，意外在牆內挖出「貓木乃伊」，讓人相當驚訝。

綜合外媒報導，近日瓦倫丁（Valentin Hirsch）和兄弟前往已故奶奶位於外西凡尼亞（Transylvania）的家整理遺物，當時兩人正在清理地窖，赫然發現地窖的牆面鬆動，徒手搬開牆面後，意外發現一隻「距今100年前就被埋葬的貓屍體」。

原先兩人以為這只是老虎的小型雕塑藝術品，直到瓦倫丁捧著這件「藝術品」端看了一會兒，仔細觸摸後他這才驚覺它是一具「貓木乃伊」，瓦倫丁相當訝異，「這讓我非常好奇貓是怎麼被放進地窖牆裡？又是誰做的？以及這間房子以前的主人是誰？」

瓦倫丁與兄弟兩人還特地跑了一趟地政單位，要求閱覽房屋土地過去的歷史資料，但他們還是沒辦法找出有關房屋所有人的重要資訊。而這具「貓木乃伊」將在今（13）日被拍賣，預計售價落在800至1200英鎊（約新台幣3萬至4.5萬元）。

拍賣行負責人吉姆（Jim Spencer）則指出，在不列顛群島、北歐和北美經常會發現「木乃伊貓」身藏在建築物內，古人習慣將貓的乾屍放在新建房屋的牆內，具有驅魔或作為吉祥物的作用。

羅馬尼亞 木乃伊 信仰

延伸閱讀

小路上捕捉超巨大密集蜘蛛網 網友嚇壞：人類會被黏死吧

花20萬買「熱帶草原貓」 法夫妻養一周後卻驚覺是瀕危物種

老翁20年囤6萬件珍藏！家人整理遺物發現拍賣價竟高達1.5億

9成毛糾結不成「狗」形！獸醫都認不出 網怒斥：該罰飼主坐牢

相關新聞

整理奶奶遺物突覺「牆內有異狀」 意外發現百年「貓木乃伊」

世界各地擁有不同的宗教信仰，但對於「趨吉避凶」的概念是人人皆知，只是展示的方式相異。羅馬尼亞一對兄弟的奶奶過世，他們在奶奶的故居整理遺物時，意外在牆內挖出「貓木乃伊」，讓人相當驚訝。

花20萬買「熱帶草原貓」 法夫妻養一周後卻驚覺是瀕危物種

天大的錯誤！法國一對夫妻在網路上看中一隻熱帶草原貓（Savannah cat），並以6000歐元（約20萬元新台幣）買下，但夫妻倆養了約一周後才赫然發現「愛貓」竟是瀕危的蘇門答臘虎（Sumatran tiger），趕緊報案向警方說明情況。

32歲衝浪世界冠軍遭大白鯊緊跟 無人機發出「蜂鳴聲」斥退

澳洲32歲職業衝浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）上周三（7日）前往新南威爾斯省巴利納市（Ballina）夏普斯海灘（Sharpes Beach）衝浪，一條長逾1.5公尺的大白鯊尾隨在他身後卻懵然不知，幸好救生員及時發現，並操作無人機發出「蜂鳴聲」」趕走大白鯊，才使得威爾金森得以脫離危險。

印度瘋狂川粉禁食四天祈禱川普康復 不幸猝死

英國獨立報報導，印度泰倫迦納邦一名38歲男子拉朱瘋狂崇拜美國總統川普，禁食4天祈求他早日康復，最後竟猝死。根據拉朱家屬描...

重達兩公斤！他以為只是個傘架 沒想到前身竟是殺人武器

人類為了戰爭，發明許多武器。但當和平之時，這些派不上用場的武器又到哪裡去了呢？最近就有一位日本網友，竟然在一個意外的地方，發現一顆戰車的彈葯夾。

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

巴西一名26歲的模特兒埃洛伊薩豐特斯（Eloisa Pinto Fontes）過去在美國紐約發展，去年卻突然失蹤，近日警方發現她人在巴西里約貧民窟，且半裸、赤裸不斷徘徊。警方推測，伊薩豐特斯精神狀況可能出了問題，原因包括疫情後找不到工作、交新男友染毒等，目前她已被送到精神病院治療。

一組樂透選號「25年不變」 終於贏得1.8億元全家樂壞

愛爾蘭時報（The Irish Times）日前報導，當地一個家庭連續25年每周都用同一組號碼買樂透，上個月終於中了540萬歐元（約合新台幣1.8億元）。

柬埔寨貧童6歲被蚊叮傷口惡化無錢醫 21年後腫成「象腿」

柬埔寨27歲男子邦特（Bong Thet）在6歲時左腿被蚊叮後留下一個小傷口，當時父母未有理會，但其後傷勢持續惡化，如今整條左腿更腫成「象腿」，較常人大五倍。由於邦特的父母在工廠任職收入微薄，根本無法負擔昂貴醫藥費，以致邦特多年來均無法就醫。

偷義大利古城碎片回家做紀念！女子遭受詛咒長達15年

加拿大一名女子15年前在義大利知名景點龐貝古城（Pompeii）偷了古城碎片回家做紀念，沒想到這些紀念品卻為她帶來多年厄...

老翁20年囤6萬件珍藏！家人整理遺物發現拍賣價竟高達1.5億

英國有一位老翁有嚴重的囤物癖，他花了20年蒐集近6萬件物品，堆滿自家、租屋處、車庫，和24個大型垃圾桶，只為了老年時能「賣掉養老」，沒想到64歲時不幸因為心臟病猝死。他的家人在他死後整理出大約6萬件物品，並準備拍賣，預計這些物品總價值達400萬英鎊（1.5億台幣）。

航班停飛難探阿嬤 11歲孫從義大利步行英國2800公里只求一抱

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球多個月，國際航班幾乎停飛，但義大利11歲男童考克斯（Romeo Cox）因太想念獨居英國的阿嬤，在父親陪同下花93天，從西西里島的巴勒莫（Palermo）步行近2800公里到英國，途經4個國家，最終在本月初與阿嬤團聚，畫面感動大批網友，並響應考克斯為難民組織發起的眾籌活動。

神蹟顯靈！地上浮現10年前消失聖母畫 信徒放蠟燭鮮花祈禱

馬路柏油路上竟有「神蹟」出現！日前墨西哥瓜達盧佩（Guadalupe）市政廳旁的柏油路上，竟浮出一幅「聖母」圖像，該幅圖像早在13年前被人用粉筆在馬路上塗鴉，經過風吹日曬後圖像漸漸消失，但近日卻突然浮現，讓眾人都感到相當驚訝，並認為是「神蹟顯靈」。

熱門新聞

日本大阪市存廢 220萬居民11月1日投票決定

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

正妹網紅潑汽油搶銀行 5分鐘劫走286萬驚動軍隊

鴻海威州廠請求租稅抵減遭拒 官員：投資規模未達計畫

9個月發生近千起強暴案！孟加拉修法：強暴就判死刑

「加州、紐約下地獄」川普推文拉票 1天發推51次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。