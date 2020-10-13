花20萬買「熱帶草原貓」 法夫妻養一周後卻驚覺是瀕危物種

天大的錯誤！法國一對夫妻在網路上看中一隻熱帶草原貓（Savannah cat），並以6000歐元（約20萬元新台幣）買下，但夫妻倆養了約一周後才赫然發現「愛貓」竟是瀕危的蘇門答臘虎（Sumatran tiger），趕緊報案向警方說明情況。

綜合外媒報導，這對法國夫妻於2018年在網路上看到「熱帶草原貓」的廣告，夫妻倆相當喜歡，便花了6000歐元買下。收到新寵物的兩人相當開心，豈料養了一周後卻驚覺家中「愛貓」竟是一隻蘇門答臘虎的幼虎，夫妻倆這才趕緊打電話通報警方，隨後「愛貓」已交由相關單位照顧。

警方獲報後展開為期2年的追查行動，將販售蘇門答臘虎的組織及購買的夫妻2人，連同9人逮捕調查，事後夫妻倆獲得釋放，而其它嫌犯因販賣動物及組織犯罪等罪名被控。

世界野生動物基金會指出，蘇門答臘虎原產於印尼，是極度瀕危的物種，全球僅剩不到400隻，「在印尼任何補獵的人都將被處以鉅額罰款及刑責」。這對夫妻也表示，僅管熱帶草原貓是可合法飼養的寵物，但蘇門答臘虎卻不是，牠屬瀕危物種，不能在沒有有效文件的允許下進行運輸。