聽新聞
test
0:00 / 0:00

32歲衝浪世界冠軍遭大白鯊緊跟 無人機發出「蜂鳴聲」斥退

香港01 / 李福源
澳洲32歲職業衝浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）曾獲衝浪比賽世界冠軍。圖擷自IG @mattwilko8
澳洲32歲職業衝浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）曾獲衝浪比賽世界冠軍。圖擷自IG @mattwilko8

澳洲32歲職業衝浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）上周三（7日）前往新南威爾斯省巴利納市（Ballina）夏普斯海灘（Sharpes Beach）衝浪，一條長逾1.5公尺的大白鯊尾隨在他身後卻懵然不知，幸好救生員及時發現，並操作無人機發出「蜂鳴聲」」趕走大白鯊，才使得威爾金森得以脫離危險。

威爾金森是澳洲知名的衝浪選手，曾獲世界衝浪聯賽冠軍，他才剛於本月3日完婚。他回憶當日躺伏在衝浪板上獨自划行時，突然聽到空拍機發出蜂鳴聲警示聲，「我只聽到水花的聲音和一陣噪音，環顧四周並沒有看到（任何異樣）」。

上周三（7日），威爾金森前往新南威爾斯省巴利納市（Ballina）的夏普斯海灘（Sharpes Beach）衝浪，一隻身長1.5公尺的大白鯊尾隨在他身後，右腳差點遭到攻擊，所幸救身員即時派出空拍無人機發出「蜂鳴聲」斥退牠。圖擷自影片。
上周三（7日），威爾金森前往新南威爾斯省巴利納市（Ballina）的夏普斯海灘（Sharpes Beach）衝浪，一隻身長1.5公尺的大白鯊尾隨在他身後，右腳差點遭到攻擊，所幸救身員即時派出空拍無人機發出「蜂鳴聲」斥退牠。圖擷自影片。

待威爾金森返回岸上後，負責監察海面狀況的救生員蒙克斯（Beau Monks）隨即向他展示空拍無人機拍到的畫面。內容顯示一條大白鯊一直尾隨威爾金森，幸好被空拍機的蜂鳴聲嚇退；事後，該海灘隨即關閉一日。

威爾金森說，事後才明白當時的情況有多危險，「我回到岸邊時仍渾然不知，直到救生員給我看影片，才意識到牠（大白鯊）離我有多近，我不知道牠原來就在腳邊，牠好像想要咬我的腿，但最後改變了主意」。

蒙克斯形容該條大白鯊非常敏捷、行蹤迅速，「可能是無人機發出的噪音把鯊魚嚇跑了。大家都知道當無人機飛過時，海洋生物都會快速逃離」。

延伸閱讀：

「左腿一大部分不見了」　澳洲黃金海岸鯊魚咬死衝浪客

風球下滑浪女大嶼山溺斃　泳客合力施救

文章授權轉載自《香港01》

澳洲 衝浪 鯊魚 空拍機

延伸閱讀

為養寵物鵝與女友分手 他幫兩隻鵝包尿布帶上酒吧逛大街

「雙眼全盲也要找到你」 海豹追隨漁夫10年連失明也不放棄

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

妹子魚療太酥麻導致尿失禁 竟害整池魚死光光！

相關新聞

32歲衝浪世界冠軍遭大白鯊緊跟 無人機發出「蜂鳴聲」斥退

澳洲32歲職業衝浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）上周三（7日）前往新南威爾斯省巴利納市（Ballina）夏普斯海灘（Sharpes Beach）衝浪，一條長逾1.5公尺的大白鯊尾隨在他身後卻懵然不知，幸好救生員及時發現，並操作無人機發出「蜂鳴聲」」趕走大白鯊，才使得威爾金森得以脫離危險。

印度瘋狂川粉禁食四天祈禱川普康復 不幸猝死

英國獨立報報導，印度泰倫迦納邦一名38歲男子拉朱瘋狂崇拜美國總統川普，禁食4天祈求他早日康復，最後竟猝死。根據拉朱家屬描...

重達兩公斤！他以為只是個傘架 沒想到前身竟是殺人武器

人類為了戰爭，發明許多武器。但當和平之時，這些派不上用場的武器又到哪裡去了呢？最近就有一位日本網友，竟然在一個意外的地方，發現一顆戰車的彈葯夾。

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

巴西一名26歲的模特兒埃洛伊薩豐特斯（Eloisa Pinto Fontes）過去在美國紐約發展，去年卻突然失蹤，近日警方發現她人在巴西里約貧民窟，且半裸、赤裸不斷徘徊。警方推測，伊薩豐特斯精神狀況可能出了問題，原因包括疫情後找不到工作、交新男友染毒等，目前她已被送到精神病院治療。

一組樂透選號「25年不變」 終於贏得1.8億元全家樂壞

愛爾蘭時報（The Irish Times）日前報導，當地一個家庭連續25年每周都用同一組號碼買樂透，上個月終於中了540萬歐元（約合新台幣1.8億元）。

柬埔寨貧童6歲被蚊叮傷口惡化無錢醫 21年後腫成「象腿」

柬埔寨27歲男子邦特（Bong Thet）在6歲時左腿被蚊叮後留下一個小傷口，當時父母未有理會，但其後傷勢持續惡化，如今整條左腿更腫成「象腿」，較常人大五倍。由於邦特的父母在工廠任職收入微薄，根本無法負擔昂貴醫藥費，以致邦特多年來均無法就醫。

偷義大利古城碎片回家做紀念！女子遭受詛咒長達15年

加拿大一名女子15年前在義大利知名景點龐貝古城（Pompeii）偷了古城碎片回家做紀念，沒想到這些紀念品卻為她帶來多年厄...

老翁20年囤6萬件珍藏！家人整理遺物發現拍賣價竟高達1.5億

英國有一位老翁有嚴重的囤物癖，他花了20年蒐集近6萬件物品，堆滿自家、租屋處、車庫，和24個大型垃圾桶，只為了老年時能「賣掉養老」，沒想到64歲時不幸因為心臟病猝死。他的家人在他死後整理出大約6萬件物品，並準備拍賣，預計這些物品總價值達400萬英鎊（1.5億台幣）。

航班停飛難探阿嬤 11歲孫從義大利步行英國2800公里只求一抱

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球多個月，國際航班幾乎停飛，但義大利11歲男童考克斯（Romeo Cox）因太想念獨居英國的阿嬤，在父親陪同下花93天，從西西里島的巴勒莫（Palermo）步行近2800公里到英國，途經4個國家，最終在本月初與阿嬤團聚，畫面感動大批網友，並響應考克斯為難民組織發起的眾籌活動。

神蹟顯靈！地上浮現10年前消失聖母畫 信徒放蠟燭鮮花祈禱

馬路柏油路上竟有「神蹟」出現！日前墨西哥瓜達盧佩（Guadalupe）市政廳旁的柏油路上，竟浮出一幅「聖母」圖像，該幅圖像早在13年前被人用粉筆在馬路上塗鴉，經過風吹日曬後圖像漸漸消失，但近日卻突然浮現，讓眾人都感到相當驚訝，並認為是「神蹟顯靈」。

妹子魚療太酥麻導致尿失禁 竟害整池魚死光光！

魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常喜歡嘗試，一名大陸女子到泰國魚療，因為太享受，一不小心就尿失禁了，結果導致...

人小鬼大！南韓13歲女童偷家人證件搭機 安檢3天後才知

韓聯社報導，南韓警方10日表示，全羅北道益山一名13歲女童7日被通報失蹤。她偷了家人身分證獨自前往光州機場，成功搭乘前往...

熱門新聞

日本大阪市存廢 220萬居民11月1日投票決定

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

拜登民調領先擴大 華郵：選民已有定奪

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

鴻海威州廠請求租稅抵減遭拒 官員：投資規模未達計畫

傳英國強生內閣認川普連任無望 轉向押注拜登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。