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32歲衝浪世界冠軍遭大白鯊緊跟 無人機發出「蜂鳴聲」斥退
澳洲32歲職業衝浪選手威爾金森（Matt Wilkinson）上周三（7日）前往新南威爾斯省巴利納市（Ballina）夏普斯海灘（Sharpes Beach）衝浪，一條長逾1.5公尺的大白鯊尾隨在他身後卻懵然不知，幸好救生員及時發現，並操作無人機發出「蜂鳴聲」」趕走大白鯊，才使得威爾金森得以脫離危險。
威爾金森是澳洲知名的衝浪選手，曾獲世界衝浪聯賽冠軍，他才剛於本月3日完婚。他回憶當日躺伏在衝浪板上獨自划行時，突然聽到空拍機發出蜂鳴聲警示聲，「我只聽到水花的聲音和一陣噪音，環顧四周並沒有看到（任何異樣）」。
待威爾金森返回岸上後，負責監察海面狀況的救生員蒙克斯（Beau Monks）隨即向他展示空拍無人機拍到的畫面。內容顯示一條大白鯊一直尾隨威爾金森，幸好被空拍機的蜂鳴聲嚇退；事後，該海灘隨即關閉一日。
威爾金森說，事後才明白當時的情況有多危險，「我回到岸邊時仍渾然不知，直到救生員給我看影片，才意識到牠（大白鯊）離我有多近，我不知道牠原來就在腳邊，牠好像想要咬我的腿，但最後改變了主意」。
蒙克斯形容該條大白鯊非常敏捷、行蹤迅速，「可能是無人機發出的噪音把鯊魚嚇跑了。大家都知道當無人機飛過時，海洋生物都會快速逃離」。
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文章授權轉載自《香港01》
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