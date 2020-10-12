重達兩公斤！他以為只是個傘架 沒想到前身竟是殺人武器

人類為了戰爭，發明許多武器。但當和平之時，這些派不上用場的武器又到哪裡去了呢？最近就有一位日本網友，竟然在一個意外的地方，發現一顆戰車的彈葯匣。

日本網友「トントン（PSVRおじさん）」日前在推特分享照片，表示他的老婆老家，一直都有一個不明的金屬圓柱體。原先他一直以為那只是個傘架，但是經過探詢後，發現它竟然是顆戰車的砲彈彈藥匣。

原來這顆彈匣，是美國M1戰車的常用砲彈。トントン的岳父在法國的骨董市場發現這顆彈匣，一時興起便買了下來。而經過トントン實測，發現這個彈匣雖然只剩個殼，但也還是重達兩公斤左右，可以想像加上炸藥與彈頭之下，整體的重量會更為驚人。トントン表示這個重量，拿來當傘架剛剛好，不太需要擔心會太傾倒掉。

經過實測，光是這顆彈匣本身就重達兩公斤。圖擷取自 twitter

曾經是戰場上的殺人武器，如今成為方便的雨傘架，網友們也紛紛稱奇不已，回應道「有夠大一顆」、「資源回收的極致」、「居然還能當傘架用，好想擺一個在辦公室」。トントン也認為，這確實是「某種意義上的究極再利用」。