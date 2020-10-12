失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

巴西一名26歲的模特兒埃洛伊薩豐特斯（Eloisa Pinto Fontes）過去在美國紐約發展，去年卻突然失蹤，近日警方發現她人在巴西里約貧民窟，且半裸不斷徘徊。警方推測，伊薩豐特斯精神狀況可能出了問題，原因包括疫情後找不到工作、交新男友染毒等，目前她已被送到精神病院治療。

根據《每日郵報》報導，埃洛伊薩豐特斯在巴西阿拉戈斯州出生，17歲參加模特比賽獲勝，到了聖保羅發展，近年來則都待在美國紐約發展，去年6月卻突然失蹤。

埃洛伊薩的經紀公司指出，在她短暫失蹤後，手上工作都已中斷，不幸今年初又遇上疫情爆發，她未能簽署新的合約，從此失業。今年1月她回到巴西，但行為變得詭異，也交了一名警察男友，卻因此染毒，警方懷疑這讓她精神狀況變得更差。

埃洛伊薩近日在巴西里約貧民窟被找到，貧民窟內流浪漢指出，她已在貧民窟半裸徘徊多天，警方找到她時，她背著一個背包，背包內有證件、推薦信、多國合約影印副本，她疑似努力正在找工作，她向警方強調自己沒有吸毒，目前她已被送往精神病院治療。

報導指出，埃洛伊薩待在巴西的時候，疑似曾有前往警局，希望親人能和她保持距離，她認為「家人只想要我的錢，不會讓我快樂」，因此家人一直找不到她的下落，也不知道她人在巴西。目前她的母親已趕往里約照顧她。

巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。圖／取自 每日郵報