快訊

境外移入新增2例 20多歲女留學生、空姐自法、杜拜返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。圖／取自每日郵報
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。圖／取自每日郵報

巴西一名26歲的模特兒埃洛伊薩豐特斯（Eloisa Pinto Fontes）過去在美國紐約發展，去年卻突然失蹤，近日警方發現她人在巴西里約貧民窟，且半裸不斷徘徊。警方推測，伊薩豐特斯精神狀況可能出了問題，原因包括疫情後找不到工作、交新男友染毒等，目前她已被送到精神病院治療。

根據《每日郵報》報導，埃洛伊薩豐特斯在巴西阿拉戈斯州出生，17歲參加模特比賽獲勝，到了聖保羅發展，近年來則都待在美國紐約發展，去年6月卻突然失蹤。

埃洛伊薩的經紀公司指出，在她短暫失蹤後，手上工作都已中斷，不幸今年初又遇上疫情爆發，她未能簽署新的合約，從此失業。今年1月她回到巴西，但行為變得詭異，也交了一名警察男友，卻因此染毒，警方懷疑這讓她精神狀況變得更差。

埃洛伊薩近日在巴西里約貧民窟被找到，貧民窟內流浪漢指出，她已在貧民窟半裸徘徊多天，警方找到她時，她背著一個背包，背包內有證件、推薦信、多國合約影印副本，她疑似努力正在找工作，她向警方強調自己沒有吸毒，目前她已被送往精神病院治療。

報導指出，埃洛伊薩待在巴西的時候，疑似曾有前往警局，希望親人能和她保持距離，她認為「家人只想要我的錢，不會讓我快樂」，因此家人一直找不到她的下落，也不知道她人在巴西。目前她的母親已趕往里約照顧她。

巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。圖／取自每日郵報
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。圖／取自每日郵報

巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。圖／取自每日郵報
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。圖／取自每日郵報

巴西 里約 失蹤 模特兒

延伸閱讀

女主播穿圍裙播報新聞？畫面曝光引熱議 網友揭幕後真相

南韓蔚山33層大樓成火柱…頂樓戶幾乎絕望 昏迷前看到「戴安全帽的神明」

上網買筆電嬌喊「人家是女生」盼降價 賣家冷回一句讓她閉嘴

她問為何機車行的價格都不透明？ 業者留言：要先做功課

相關新聞

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

巴西一名26歲的模特兒埃洛伊薩豐特斯（Eloisa Pinto Fontes）過去在美國紐約發展，去年卻突然失蹤，近日警方發現她人在巴西里約貧民窟，且半裸、赤裸不斷徘徊。警方推測，伊薩豐特斯精神狀況可能出了問題，原因包括疫情後找不到工作、交新男友染毒等，目前她已被送到精神病院治療。

一組樂透選號「25年不變」 終於贏得1.8億元全家樂壞

愛爾蘭時報（The Irish Times）日前報導，當地一個家庭連續25年每周都用同一組號碼買樂透，上個月終於中了540萬歐元（約合新台幣1.8億元）。

柬埔寨貧童6歲被蚊叮傷口惡化無錢醫 21年後腫成「象腿」

柬埔寨27歲男子邦特（Bong Thet）在6歲時左腿被蚊叮後留下一個小傷口，當時父母未有理會，但其後傷勢持續惡化，如今整條左腿更腫成「象腿」，較常人大五倍。由於邦特的父母在工廠任職收入微薄，根本無法負擔昂貴醫藥費，以致邦特多年來均無法就醫。

偷義大利古城碎片回家做紀念！女子遭受詛咒長達15年

加拿大一名女子15年前在義大利知名景點龐貝古城（Pompeii）偷了古城碎片回家做紀念，沒想到這些紀念品卻為她帶來多年厄...

老翁20年囤6萬件珍藏！家人整理遺物發現拍賣價竟高達1.5億

英國有一位老翁有嚴重的囤物癖，他花了20年蒐集近6萬件物品，堆滿自家、租屋處、車庫，和24個大型垃圾桶，只為了老年時能「賣掉養老」，沒想到64歲時不幸因為心臟病猝死。他的家人在他死後整理出大約6萬件物品，並準備拍賣，預計這些物品總價值達400萬英鎊（1.5億台幣）。

航班停飛難探阿嬤 11歲孫從義大利步行英國2800公里只求一抱

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球多個月，國際航班幾乎停飛，但義大利11歲男童考克斯（Romeo Cox）因太想念獨居英國的阿嬤，在父親陪同下花93天，從西西里島的巴勒莫（Palermo）步行近2800公里到英國，途經4個國家，最終在本月初與阿嬤團聚，畫面感動大批網友，並響應考克斯為難民組織發起的眾籌活動。

神蹟顯靈！地上浮現10年前消失聖母畫 信徒放蠟燭鮮花祈禱

馬路柏油路上竟有「神蹟」出現！日前墨西哥瓜達盧佩（Guadalupe）市政廳旁的柏油路上，竟浮出一幅「聖母」圖像，該幅圖像早在13年前被人用粉筆在馬路上塗鴉，經過風吹日曬後圖像漸漸消失，但近日卻突然浮現，讓眾人都感到相當驚訝，並認為是「神蹟顯靈」。

妹子魚療太酥麻導致尿失禁 竟害整池魚死光光！

魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常喜歡嘗試，一名大陸女子到泰國魚療，因為太享受，一不小心就尿失禁了，結果導致...

人小鬼大！南韓13歲女童偷家人證件搭機 安檢3天後才知

韓聯社報導，南韓警方10日表示，全羅北道益山一名13歲女童7日被通報失蹤。她偷了家人身分證獨自前往光州機場，成功搭乘前往...

熊本熊結婚生子？日議員抗少子化出奇招 網友：面對現實吧

日本熊本縣吉祥物「熊本熊」，是日本最知名的在地吉祥物，呆萌模樣不只在日本，在全世界也擁有廣大粉絲。最近日本媒體批露，政府將擬訂計畫，讓熊本熊結婚生子，引發熱議。

韓男疑用無人機偷拍公寓內男女性事 機件故障致案件曝光

韓國釜山市驚現一宗利用無人機偷拍他人房事的猖狂案件，當地媒體10月8日報道，一架無人機9月19日深夜在公寓密集區域飛行，然後停留在開燈的公寓窗外，以偷拍屋內男女的房事畫面。警方之後在無人機裝設的攝錄機內找到多段男女發生性行為的影片，涉及10對男女。事件中一名40多歲男子被捕。

超幸運！舊礦區挖出純度95%罕見黃金 澳洲男爽賺60萬

隨時代發展，愈來愈多傳統部落對外通婚，亦向各界揭開他們的神秘面紗。專門分享東盟國家文化的facebook粉專「Discover ASEAN」日前在粉專上分享一輯印尼Buton部落族人的照片，顯示他們部分成員擁有特別的藍色眼睛，引起網友熱議，甚至不少擁有該部族血統的人分享照片。不過美麗背後，粉專指出藍眼成因與遺傳病有關，患者聽力會受影響。

熱門新聞

金正恩怎麼了？閱兵演說頻致謝、道歉甚至落淚

老翁20年囤6萬件珍藏！家人整理遺物發現拍賣價竟高達1.5億

偷義大利古城碎片回家做紀念！女子遭受詛咒長達15年

川普公開要求官員對付政敵 紐時痛批獨裁

柬埔寨貧童6歲被蚊叮傷口惡化無錢醫 21年後腫成「象腿」

南韓蔚山33層大樓成火柱…頂樓戶幾乎絕望 昏迷前看到「戴安全帽的神明」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。