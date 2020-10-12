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一組樂透選號「25年不變」 終於贏得1.8億元全家樂壞
愛爾蘭時報（The Irish Times）日前報導，當地一個家庭連續25年每周都用同一組號碼買樂透，上個月終於中了540萬歐元（約合新台幣1.8億元）。
不願具名的中獎父親表示，自己當時在店裡排隊，用餘光掃到報紙上公告的中獎號碼，簡直不可置信：「我們25年來一直用同一組號碼買樂透，所以我遠遠的就能認出這組號碼。」這位父親說，他確切知道他們家就是幸運得主，「完全不需要再回去檢查樂透彩券」。
發現中獎後，這名父親立刻衝回家，告訴家人「有重大消息要宣布」。家人一開始還預期聽到壞消息，結果知道中獎後，大家都「倒在地上大笑不止」。
這家中獎幸運得主經歷兩周低調的慶祝後，表示會好好思考怎麼花這筆費用：「我們不會急著買新車或進行其他愚蠢的消費方式，首先會先付清手頭的貸款。這真是感覺最棒的事了。」
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