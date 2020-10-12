柬埔寨貧童6歲被蚊叮傷口惡化無錢醫 21年後腫成「象腿」

柬埔寨27歲男子邦特（Bong Thet）在6歲時左腿被蚊叮後留下一個小傷口，當時父母未有理會，但其後傷勢持續惡化，如今整條左腿更腫成「象腿」，較常人大五倍。由於邦特的父母在工廠任職收入微薄，根本無法負擔昂貴醫藥費，以致邦特多年來均無法就醫。

當年邦特左腿被蚊子叮咬後，父母以為只是他在外玩耍不慎弄傷，並未太在意，結果傷口持續惡化及腫脹；12歲時，邦特左腿上的腫塊幾乎覆蓋整條腿，難以步行，對日常生活造成極大不便，甚至被迫休學在家，成為足球員的夢想亦隨之破滅。

邦特行動不便，需要家人協助才能步下梯級。（Facebook圖片）

當地網紅「Dana Try」得知邦特的遭遇後，決定捐出1000萬柬埔寨瑞爾（約19370港元）助他求醫。經檢查後，醫生發現邦特患上「淋巴絲蟲病」（lymphatic filariasis），該病又被稱為象皮病（elephantiasis），是一種寄生蟲引起的疾病，估計邦特當日是遭到受感染的蚊子叮咬而染病，目前無法根治，只能藉由藥物控制病情。

邦特樂觀地說：「非常感謝大家的幫助，知道有那麼多人如此關心我，令我非常高興。這筆錢將用來支付藥物和食品，我會繼續服用醫生給我的藥物」。

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文章授權轉載自《香港01》