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航班停飛難探阿嬤 11歲孫從義大利步行英國2800公里只求一抱

香港01 / 朱利安
義大利11歲男童考克斯（Romeo Cox）在父親陪同下，從義大利走到英國探望阿嬤。（Romeo Cox IG）
義大利11歲男童考克斯（Romeo Cox）在父親陪同下，從義大利走到英國探望阿嬤。（Romeo Cox IG）

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球多個月，國際航班幾乎停飛，但義大利11歲男童考克斯（Romeo Cox）因太想念獨居英國的阿嬤，在父親陪同下花93天，從西西里島的巴勒莫（Palermo）步行近2800公里到英國，途經4個國家，最終在本月初與阿嬤團聚，畫面感動大批網友，並響應考克斯為難民組織發起的眾籌活動。

考克斯的爸爸是英國人，媽媽則是義大利人，一家去年從英國搬到義大利居住，77歲阿嬤則獨居英國牛津郡威特尼（Witney），由於近月國際航班停飛，阿嬤孫已超過1年未見面。考克斯向家人提出徒步去英國的想法，卻被父親拒絕不下50次，幸好兩父子最後達成共識，在父親陪同和共同計畫之下，順利於6月20日起行。

考克斯與父親6月20日於義大利起行。（Romeo Cox IG）
考克斯與父親6月20日於義大利起行。（Romeo Cox IG）

近2800公里的旅程，考克斯與父親走過義大利、瑞士、法國和英國，途中也遇到驚險場面，除經常迷路、腳磨出水泡等，還碰過兇惡野狗襲擊。考克斯受訪時坦言，「（我們）有次不小心在蜂巢底下睡覺，甚至走到腳磨出血，也未曾想過放棄」，又指路上一直想念阿嬤，感覺2人關係更加親近，「我超過1年未與阿嬤碰面，她在封城時都只能孤單一人，我已急不及待給她擁抱」。

這對父子在93天的路途中有八成時間步行，也曾以帆船和單車代步，終於在9月21日抵達倫敦，完成2星期隔離後前往阿嬤住所。影片中，阿嬤在家門前迎接，考克斯看見心愛的阿嬤後難掩興奮心情，跑步上前緊緊相擁。

考克斯的「步行探親」計畫引起外界關注，他同時為難民組織「Refugee Education Across Conflicts Trust」發起眾籌，至今已籌得15286英鎊（約新台幣56萬）。

阿嬤在門口迎接乖孫，2人緊緊相擁。（IG影片截圖）
阿嬤在門口迎接乖孫，2人緊緊相擁。（IG影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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