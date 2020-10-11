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神蹟顯靈！地上浮現10年前消失聖母畫 信徒放蠟燭鮮花祈禱

聯合新聞網 / 綜合報導
日前墨西哥瓜達盧佩（Guadalupe）市政廳旁的柏油路上，竟浮出一幅「聖母」圖像。圖擷自太陽報
日前墨西哥瓜達盧佩（Guadalupe）市政廳旁的柏油路上，竟浮出一幅「聖母」圖像。圖擷自太陽報

馬路柏油路上竟有「神蹟」出現！日前墨西哥瓜達盧佩（Guadalupe）市政廳旁的柏油路上，竟浮出一幅「聖母」圖像，該幅圖像早在13年前被人用粉筆在馬路上塗鴉，經過風吹日曬後圖像漸漸消失，但近日卻突然浮現，讓眾人都感到相當驚訝，並認為是「神蹟顯靈」。

根據《 太陽報 》報導，該幅聖母畫是2007年在墨西哥瓜達盧佩（Guadalupe）舉行的美麗街音樂節期間所繪製的，市政廳的工作人員表示，城市經歷了極端天氣的影響，這幅圖像早在幾年前就消失了，但近日卻又奇蹟似的出現。

報導中也提到，一名男子還特別在柏油路上灑水，以便圖像看得更清楚。事情在當地傳開後，立刻引來大批民眾前往，部分民眾還開始祈禱，在現場點起蠟燭、擺放鮮花。

但事件傳開後，卻引來信徒和懷疑主義者在社交媒體上的辯論，部分網友認為該幅圖像只是純粹物理現象，不是什麼「神蹟」出現，認為民眾跟風前往是「無知的」。對此，目前還沒有專家提出任何有關圖像外觀的解釋，不過圖像的出現可能歸因於粉筆的化學性質。

然而，類似事件也已不是第一次在墨西哥發生，在2010年時颶風亞歷克斯（Alex）吹倒位在蒙特雷（Monterrey）城市中的一座聖母雕像，但10年過去該雕像又在某河床底下「再次出現」，讓不少民眾都感到相當震驚。

事情傳開後，民眾紛紛前往圍觀，甚至在現場點起蠟燭、擺放鮮花。圖擷自太陽報
事情傳開後，民眾紛紛前往圍觀，甚至在現場點起蠟燭、擺放鮮花。圖擷自太陽報

墨西哥 颶風

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