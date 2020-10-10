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妹子魚療「爽到失禁」 竟害整池魚死光光！

聯合新聞網 / 綜合報導
魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療，一名大陸女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就尿失禁了。圖／讀者提供
魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療，一名大陸女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就尿失禁了。圖／讀者提供

魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療，不過日前一名大陸女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就尿失禁了，結果導致池裡的魚一條條翻肚，遭尿酸毒死，女子最終也賠償了5萬泰銖（約新台幣4萬6千元）給商家。

《中國報》報導，這名大陸女子到泰國旅遊，剛好遇到一家魚療店，剛開始她只是把腳放到池中，小魚便很快聚集到女子腳邊幫清理死皮，她也感到非常舒服，看到女子如此享受，老闆便建議說，將整個身體都泡在池子裡感覺會更好。

女子接受老闆的建議，換成全身魚療，結果沒多久後，池裡的小魚開始不對勁，一條條開始翻肚，最後整池小魚都死光光，她立馬請老闆查看，老闆看了後詢問她，是不是在池子裡小便，女子支支唔唔坦承，因為被小魚啄得太舒服，一時沒忍住就尿失禁了，沒想到小魚會因此翻肚。

而池裡的小魚其實對尿酸非常敏感，一碰到就會死亡，事後女子也跟老闆協商賠了5萬泰銖（約新台幣4萬6千元），也對自己的行為相當懊悔。

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