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熊本熊結婚生子？日議員抗少子化出奇招 網友：面對現實吧

聯合新聞網 / 綜合報導
日本議員抗少子化，竟將腦筋動到熊本熊身上。圖為2019年「熊本縣物產展in基隆」熊本熊舞台演出。 記者游明煌／攝影
日本議員抗少子化，竟將腦筋動到熊本熊身上。圖為2019年「熊本縣物產展in基隆」熊本熊舞台演出。 記者游明煌／攝影

日本熊本縣吉祥物「熊本熊」，是日本最知名的在地吉祥物，呆萌模樣不只在日本，在全世界也擁有廣大粉絲。最近日本媒體批露，政府將擬訂計畫，讓熊本熊結婚生子，引發熱議。

根據日本媒體「產經新聞」報導，來自熊本縣三區的眾議員坂本哲志，同時身兼少子化對策的擔當者。他在6日的記者會上，表示「熊本熊目前還是單身。但好像有哪時讓他結個婚、生小孩子的計畫。」

坂本認為，地方和企業的吉祥物有效地利用在地特色、成功促進地方活力這點非常重要。當然，熊本熊也對地方振興有著莫大貢獻。

熊本熊的官方網站設定指出，熊本熊的性別「不是雄性是男孩子」，生日在3月12日（九州新幹線全線開通之日）。年齡、身高體重、住處皆為秘密。並且強調「熊本熊就是熊本熊」，既沒有在裡面操控的人，也「不是『熊』」。

坂本議員的提議，在網路上卻遭到大力反對。不少網友表示：「希望國會議員不要為了炒作話題亂講」、「面對現實吧，讓吉祥物結婚也不能減緩少子化的」、「坂本雖然是熊本三區選出來的議員，但跟熊本熊毫無瓜葛……熊本熊的直屬上司就只有熊本縣知事！」

而日本媒體「スポーツ報知」指出，熊本熊官方事後出面說明，表示但目前並沒有這樣的計畫，感謝大家的關心。

熊本熊 少子化

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