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韓男疑用無人機偷拍公寓內男女性事 機件故障致案件曝光

香港01 / 楊中文／報導
無人機功能極廣，但也可能成為不良份子用來偷拍他人的工具。無人機示意圖，與新聞中的事件無關。圖片來源／ingimage
無人機功能極廣，但也可能成為不良份子用來偷拍他人的工具。無人機示意圖，與新聞中的事件無關。圖片來源／ingimage

韓國釜山市驚現一宗利用無人機偷拍他人房事的猖狂案件，當地媒體10月8日報道，一架無人機9月19日深夜在公寓密集區域飛行，然後停留在開燈的公寓窗外，以偷拍屋內男女的房事畫面。警方之後在無人機裝設的攝錄機內找到多段男女發生性行為的影片，涉及10對男女。事件中一名40多歲男子被捕。

無人機故障致案件曝光

根據《朝鮮日報》報道，事發地點位於釜山水營區，在凌晨1時左右，無人機在兩幢高層公寓上下來回飛行，然後找到「目標」，停留在一個開着燈且沒有關上窗簾的單位外偷拍，到了凌晨3時左右，無人機螺旋槳故障墜落後發出巨響，引發居民報警，事件才曝光。

警方尋獲無人機後，在攝錄機內找到多段男女赤裸發生性行為的影片，據報涉及10對男女。警方之後經過調查後，拘捕一名當時逃離現場的40多歲男子，該男子曾到公寓樓頂操控無人機，但他否認犯案，辯稱只是丟失無人機，並非故意拍攝性事影片。

韓國偷拍問題受關注

據《韓國時報》所指，事件中還有另一名與疑犯相識的30多歲男子在場，但警方只有向他問話，未有拘留他。目前警方正調查疑犯的手機與電腦，懷疑他可能把影片傳到這些裝置，警方也會調查他是否有分發或出售那些懷疑偷拍得來的片段。

事件發生後，當地關注無人機變得普及後帶來的偷拍危機，尤其是居住在高層樓宇的民眾往往認為不會有人偷窺，故此不會拉上窗簾，卻會成為部分不良分子的目標。另外這次事件也令人關注韓國社會嚴重的偷拍文化。

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文章授權轉載自《香港01》

性行為 韓國 偷拍

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