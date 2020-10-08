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男免費捐精「真槍」上床 12年已有150個孩子！

聯合新聞網 / 綜合報導
喬伊表示「將要捐精到90歲，幫助更多女子」。示意圖／本報資料照片
喬伊表示「將要捐精到90歲，幫助更多女子」。示意圖／本報資料照片

英國倫敦一名49歲男子喬伊（Joe Donor），從2008年就開始提供免費捐精的服務，且捐精方式有別以往認知，是直接與想懷孕的女子在床上「辦事」，目前他已幫助世界各個不同國家的女子生下至少150名孩子，更直言「要持續捐到90歲」。

根據「太陽報」報導，喬伊從12年前開始捐精，目前所有受捐贈的女子，總計共生下約150名孩子，等於每年平均就會有10名有喬伊血緣的孩子出生，受贈者不僅限英國，來自世界各地，包括義大利、美國、阿根廷、新加坡、菲律賓等國，且喬伊不收取任何捐精費用，完全出自於個人想幫忙的意願。

據了解，目前捐精方式可分為「自然性交」、「部分性交」與「人工授精」，自然性交就是一般男女間的性行為，當然也會有前戲、親吻、撫摸等等，部分性交則是不會有任何前戲，在生理反應的情況下進行性行為，而喬伊選擇的是部分性交，他會在床上「真槍實彈」後，把精液交給客戶，再由對方決定是否使用。

談到「真槍實彈」部分，喬伊表示最近一次捐精是在10月5日晚間，客戶是一對同性夫妻，他與女子取精辦事時，女子的伴侶甚至還在旁邊觀看，完事後，喬伊還和他們說「祝好運，我希望你在兩周後能有好消息。」

至於很多人會擔心的性病問題，喬伊表示自己每年都會做性病檢查，另外，也有人提出這150名孩子長大會不會發生亂倫的問題，喬伊認為，目前全球人口數77億人，而他只有一兩百個孩子，應該是不會遇到亂倫狀況，因此他不是特別擔心，坦言「我的目標是捐到90歲」。

捐精 英國

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