被嘲笑像大猩猩！日女整容100次變最強陪酒女 網傻：走火入魔

被稱為「日本最強陪酒女」的櫻井野之花，最近在Instagram上載了一張10年前和現在的對比照，這段時間她花了超過2000萬日圓（約新台幣543萬元）瘋狂整容，加上節食減肥，讓她完全變了另一個人！她曾揚言要整容成為石原里美、廣瀨鈴，而下一個目標是橋本環奈，不過網友們卻認為她的整容之路已經走火入魔。

櫻井野之花今年29歲，她被封為日本陪酒女界的傳奇人物，因其營業額已連續95個月名列第一，又同時是兩間陪酒女酒吧的老闆娘，更是雜誌《小惡魔ageha》的封面模特兒。她曾在電視節目上自爆整容超過100次，花費超過2000萬日圓，整張臉幾乎所有部位都動過刀。當她公開未整容前的樣子時，立即引起網友暴動，「這完全是另一個人！」

有網友認為櫻井是整容上癮，不過她卻認為整容是她的「救贖」，由於櫻井天生外貌不討喜、皮膚黝黑不像一般日本人，小學時期班上的男同學都嘲笑她是「大猩猩」，更被嚴重霸凌，她曾經被人潑冷水、鞋子裡被放圖釘等等，升上高中後情況變本加厲，令她漸漸變得自閉，不再踏出家門。

見盡人間醜惡的櫻井在19歲時萌生了「我想整容變美！」的念頭，接受了人生第一次的整容手術，把鼻孔縮小，她形容手術後心情雀躍，「再也沒有人叫我做大猩猩，小說裡不是經常會寫『世界突然變的明亮』嗎？原來這個橋段真的會在現實中發生！」

整容後的櫻井靠著圓滑的接客技巧和討人歡心的性格成為了歌舞伎町最受歡迎的陪酒女，如今更經營兩間夜場酒吧，估計年賺近7億日圓（約1億9千萬新台幣）。不過，有網友形容她已經整容整得走火入魔，櫻井幾乎每個月的樣貌都有變化，她更揚言要整容成為石原里美、廣瀨鈴，而下一個目標是橋本環奈。

在 Instagram 查看這則貼文 桜井 野の花（@nonoka199148）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 2:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 桜井 野の花（@nonoka199148）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 2 日 下午 5:51 張貼

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文章授權轉載自《香港01》