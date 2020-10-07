家居用品自己摺 日本大師把摺紙融入生活

有的時候，真的是很佩服日本人的「鑽研精神」。不論是茶道、花道、還是劍道、弓道，任何一種事物，日本人只要起了興趣，總能琢磨出一個「道」在裏邊，並把它們發揚光大。最近，日站君就發現了一位把摺紙玩出花兒的日本大師，在他的手上，平凡的紙片可以片片生蓮，化為藝術！他就是山口真，1944年出生，現在已經76歲，並且依然「奮戰」在傳播摺紙藝術的世界舞台上。「摺紙就是生活，要優雅。」

1989年，山口真抱着玩一玩的心態，開設了自己的個人網站「Origamihouse」（摺紙屋），並在上面更新自己的摺紙作品，吸引了很多同道中人圍觀。之後和幾個摺紙愛好者一起，組了一個同好會，命名為「摺紙偵探團」。

1990年，「摺紙偵探團」正式成立，這個酷似某漫畫家筆下小學生天團的組織，就是日後日後日本摺紙最大的官方組織：日本摺紙學會的前身。

更多的origamihouse作品。 圖／origamihouse.jp

作為一個生活摺紙藝術家，山口真老師更多的則是將「日常的生活美學」，融入自己的摺紙作品中。相較於摺紙本身的藝術性，他更看重的如何將摺紙與環境進行搭配與融合，很有股隈研吾老師《負建築》的感覺。他曾經出版過一本《1年中楽しめる花の折り紙》，就是教大家通過摺紙來製作不同季節、不同時令的花種，來匹配家中的環境與變化。

春天自然要選擇櫻花，將十幾朵折好的櫻花放進木盒，扎上一個絲帶，就能凸顯春天通透溫暖的感受。夏天鮮豔熱情的顏色成為主流，這個時候選擇木槿花，大片的花瓣和熱烈的色彩，讓整個夏天都能充滿活力！秋天和冬天，則使用低飽和度的更加清新淡雅的大波斯菊和白玫瑰聖誕樹，來匹配逐漸素淡下去的環境。

除此之外，他還出版過《生活實用摺紙本》，不僅可以折出小的收納盒，甚至放筷子的置物、刀具架、小型碟子、證件夾，你能想到的生活常用器具，他統統給你用紙折了出來！比起折一條龍，還是這些實用多了！

當然，折一些常規的也不在話下，而且更是被他玩出了花樣。比如在《創意摺紙》中，他就折出了一個個日本的傳統妖怪和各類動物，甚至還有巫婆！超級有趣！在《日本的12個月的摺紙》中，他折出了各種體現日本時令、日本文化和各類日本節日用品。比如正月時必備的竹節筒、年糕的裝飾畫。鬼節時候的赤鬼青鬼，甚至連「丟豆子」的豆子和盒子都給你用摺紙準備好。當然，還有那些從我們小時候開始就一直傳承下來的，世界任何一個地方都能見到的經典摺紙作品。

可以說，山口真老師的摺紙，不僅僅是一門藝術，他通過摺紙，更多的讓人們了解並且記住了日本的傳統文化。

一項最簡單而不起眼的「手藝」，往往承載着濃厚的文化與歷史傳承。山口真老師在日本摺紙學會成立的20年裏，耗費了巨大的精力與時間，收集日本民間的摺紙資料，聯繫日本民間摺紙藝人，把他們聚集起來與海外對摺紙有興趣的人一起溝通交流，推動傳播摺紙藝術。作為一個摺紙藝術家和研究者，他20年裏出了40多本書，除了上邊介紹的部分書籍之外，還將摺紙劃分為各種不同的種類，翻譯成各種語言，對應到各個年齡、各個階層的人們，便於閱讀。

他還不遺餘力的出書介紹日本各個摺紙藝術家的摺紙作品，又把書幽默的取了個看似正經但是讀起來非常好玩的名字，叫《端正的摺紙》。其中有各種各樣複雜的作品，包括飛馬伯加索斯、惡龍法夫納等傳說中的生物，還有各種奇奇怪怪的幻想生物。

更多的origamihouse作品。 圖／origamihouse.jp

從最簡單的紙鶴到最難的古代龍，一個步驟一個步驟的教你，相信看完之後經過練習，你也能成為一個超級摺紙大師！看得懂每一張圖但是手跟不上腦子的日站君就先退出遊戲了。

而立於這三本書之外的頂端，則是這本《新世代至高的摺紙》！從畫面上看就感覺充滿了霸者之氣。三部曲裏，折個龍已經讓人覺得燒光了腦子。在這本書裏，你甚至可以折一個星座女神。而且統統只用一張紙！在山口真等前輩藝術家的努力下，日本摺紙界可以說是百花齊放！新人們不斷突破着前輩們的技術和想像的極限，包括神谷哲史、今井幸太等年輕摺紙藝術家製作出了大量優秀的作品，讓日本的摺紙藝術更廣泛的被世界的人們喜愛。

對於山口真老師來說，摺紙既是藝術，又是生活。這項他從年輕時就熱愛並投身於其中的技藝，已經成了他生命中的一部分。這幾年，除了參加海外的摺紙藝術傳播活動之外，他把大量的時間，都投入了日本關東大地震受災地的振興支援活動。年輕人們通過摺紙展露技藝，而對於他來說，通過小小的摺紙帶給人快樂，能夠看到更多經受苦難的孩子們臉上露出的笑臉，就足夠了。

摺紙這門小小的技藝，在生活中佔着毫不起眼的位置，而日本的摺紙大師們卻通過數十年的鑽研，把它變成一門「道」，使它成為一種文化並傳播給更多的人。可能這就是日本人的鑽研精神，同時也是他們對於任何一門「技藝」都抱持着的熱愛與敬畏之心。一張紙，也能折出心中的三千世界。

更多的origamihouse作品。 圖／origamihouse.jp

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文章授權轉載自《香港01》