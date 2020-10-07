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斷水斷電斷衛生紙只為了跟老婆破冰 網譏：只會讓情況更糟

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子的老婆跟他冷戰不說話，他便想了一連串計畫，試圖打破僵局。圖／取自Mirror
一名男子的老婆跟他冷戰不說話，他便想了一連串計畫，試圖打破僵局。圖／取自Mirror

網友DDD的老婆跟他冷戰不說話，DDD便想了一連串計畫，試圖打破僵局。DDD上傳計畫影片後，已累積1300萬瀏覽次數，但是不少網友看了直言：「根本是自掘墳墓，這些計畫只會讓情況更糟吧！」

DDD先是跑去廁所，切斷馬頭水龍頭，接著裝反遙控器電池、弄鬆浴室燈泡弄鬆、還把鍋子放到櫥櫃最高處（老婆只有157公分），接著把電視語言設定成西班牙文（老婆只會說英文）。

DDD又想出第二、第三段計畫，包括切斷咖啡機電源、拿光廁所衛生紙、更改手機設定、拔掉Wi-Fi線、放掉車輪的氣、甚至擰緊冰箱中每個罐子的蓋子。搞定一切的DDD表示：「我現在只要坐著等，她就會來跟我求援了吧。」

網友JustChris認為DDD的方法很聰明，可能會讓老婆不得已跑來跟他求救，但是他認為「女人永遠是最後贏家。」網友Sidra吐槽DDD：「相信我，她會找到所有解決的方法，而且還是不會跟你說話。」網友Dewayne也笑說：「你們離婚官司進行得如何？」網友hayleymclemore表示：「我想你是不想活了...我會幫你祈禱。」

DDD老婆在後續影片反擊：「自己不需要男人」，她說自己有工具、也可以向其他人求救。最後，她警告老公「下次不准再碰我的車！」

@trip_uhl_d

I have a plan. Thanks @maxwellfamilyofficial for the inspiration.

♬ Mission Impossible (Main Theme) - Favorite Movie Songs

夫妻 兩性關係 婚姻

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