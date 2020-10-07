「這不是哈利波特魔杖！」 網批聖誕節巧克力商品充滿性暗示

在過去幾年中，科學家每年平均發掘大約50種新恐龍，這樣的速度是數十年前難以想像的。最新的陣容裡有翅膀如蝙蝠的嬌小飛行恐龍，也有地球有史以來最大陸生動物的長頸食草恐龍。

2020-10-07 09:03