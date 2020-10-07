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「這不是哈利波特魔杖！」 網批聖誕節巧克力商品充滿性暗示

聯合新聞網 / 綜合報導
網友說英國零售商馬莎百貨（Marks & Spencer） 販售的「哈利波特魔杖」造型引人遐想。圖／取自Mirror
網友說英國零售商馬莎百貨（Marks & Spencer） 販售的「哈利波特魔杖」造型引人遐想。圖／取自Mirror

英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，當地零售商馬莎百貨（Marks & Spencer） 推出哈利波特聖誕節限定商品，包括巧克力分類帽、飛行球「金探子」、霍格華茲學生喜歡收集交換的「巧克力蛙」等。其中一項商品「巧克力魔杖」引起網友討論，有人狠批：「這不是魔杖，根本搞錯了吧！」

網友Dean Martin笑說，魔杖長得很像情趣用品。網友Eleni Samuel也直言：「這造型感覺很粗俗耶。」網友MeineEhreHeissTreue甚至覺得，商品名應該更名為「哈利波特快樂魔杖。」

哈利波特巧克力魔杖要價5英鎊（約合新台幣186元），是瑪莎百貨近期推出60多個聖誕節周邊商品之一，其他產品還包括長銷30年的巧克力卷蛋糕毛毛蟲柯林（Colin the Caterpillar）。

巧克力 英國 聖誕節

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