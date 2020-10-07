影／「打烊前2分鐘點餐的下場...」麥當勞員工拍片揭真相

一位麥當勞員工willbirn在抖音上傳標題為「打烊前2分鐘點餐的下場...」的影片，只見他扔漢堡包在餐盒裡，毫不手軟擠出八大坨美乃滋在漢堡上，最後亂丟生菜、起士、肉塊到漢堡包上，迅速夾好餡料蓋盒、滑到出餐區時，起士還有一截露在餐盒外。

影片至今累積4,000萬次觀瀏覽次數。網友Yeppy說：「我以為你們平常就是這樣出餐耶。」網友christiancate10也贊同：「老實說不管什麼時候點餐，餐點都長這樣。」

網友cdorts89批評：「打烊前兩分鐘還在營業不是嗎？好好工作！如果別人這麼對待你的食物，你做何感想？」網友ijustwanttonut也提到：「別對客人這麼壞啦，客人今天可能過得很不順。」

但是，網友rubyfuentes21護航原PO：「如果不能抓到影片的笑點，一定沒在速食店工作過...」原PO willbirn堅稱，影片真的只是搏君一笑，他不會這麼做啦。