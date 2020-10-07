快訊

台南黃金海岸淪為「垃圾海岸」 紅到大陸了

遷都台中？立法院及中央政府遷建可行嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「打烊前2分鐘點餐的下場...」麥當勞員工拍片揭真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一位麥當勞員工在抖音上傳標題為「打烊前兩分鐘點餐的下場...」的影片，只見他不手軟擠了八大坨美乃滋。圖／取自willbirn
一位麥當勞員工在抖音上傳標題為「打烊前兩分鐘點餐的下場...」的影片，只見他不手軟擠了八大坨美乃滋。圖／取自willbirn

一位麥當勞員工willbirn在抖音上傳標題為「打烊前2分鐘點餐的下場...」的影片，只見他扔漢堡包在餐盒裡，毫不手軟擠出八大坨美乃滋在漢堡上，最後亂丟生菜、起士、肉塊到漢堡包上，迅速夾好餡料蓋盒、滑到出餐區時，起士還有一截露在餐盒外。

影片至今累積4,000萬次觀瀏覽次數。網友Yeppy說：「我以為你們平常就是這樣出餐耶。」網友christiancate10也贊同：「老實說不管什麼時候點餐，餐點都長這樣。」

網友cdorts89批評：「打烊前兩分鐘還在營業不是嗎？好好工作！如果別人這麼對待你的食物，你做何感想？」網友ijustwanttonut也提到：「別對客人這麼壞啦，客人今天可能過得很不順。」

但是，網友rubyfuentes21護航原PO：「如果不能抓到影片的笑點，一定沒在速食店工作過...」原PO willbirn堅稱，影片真的只是搏君一笑，他不會這麼做啦。

@willbirn

just a joke I promise ##joke ##duet ##mcdonalds ##upcycling ##mcds ##gta5 ##xyzbca ##minecraft ##wendys ##bk ##mc ##fortnite ##funny ##asmr ##hiddentalents ##food

♬ original sound - Will

漢堡 麥當勞 抖音 速食

延伸閱讀

期間限定！麥當勞韓式炸雞好吃嗎？網說出「真實感受」

不給我吃就捅你！不戴口罩女子被拒供餐 跳上速食店櫃檯威脅叫囂

速食店沒送餐到桌邊服務 男子怒砸號碼牌推員工嗆：我是常客

麥當勞得來速遇陌生人暖舉 她驚喜「以為是詐騙」

相關新聞

影／「打烊前2分鐘點餐的下場...」麥當勞員工拍片揭真相

一位麥當勞員工willbirn在抖音上傳標題為「打烊前2分鐘點餐的下場...」的影片，至今累積4,000萬次觀瀏覽次數。網友批評：「打烊前兩分鐘還在營業不是嗎？好好工作！如果別人這麼對待你的食物，你做何感想？」

重新想像恐龍 牠長的跟你知道的不一樣

在過去幾年中，科學家每年平均發掘大約50種新恐龍，這樣的速度是數十年前難以想像的。最新的陣容裡有翅膀如蝙蝠的嬌小飛行恐龍，也有地球有史以來最大陸生動物的長頸食草恐龍。

破金氏紀錄！「世界第一長腿」17歲少女腿長135公分

許多女生都夢想有又細又長的雙腿，但如果太長反而是種困擾了，日前美國17歲的少女卡林（Maci Currin）就擁有全世界最長的腿，長度有135公分...

迷你玩具郵務車穿梭英國街頭 40歲駕駛：只是想逗大家笑

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名40歲男子泰瑞爾（Alton Tyrell），將兒童投幣式玩具郵務車改裝成電動踏板車，九月一整個月穿梭在速食店、人行道。泰瑞爾說：「我只是想逗大家笑。」

媽媽裸體入鏡、學生睡到叫不醒...這班小學網課狀況多！

印度媒體Latestly報導，美國網友Young Simba分享一段當地小學生網課畫面，只見有名小學生懶洋洋躺在鏡頭前；另一名學生早已睡到不省人事，完全不顧老師頻叫喚他的名字；最後，一位學生媽媽還赤裸出現在鏡頭前，讓老師大喊：「老天，快關掉鏡頭！」

4.5億新台幣！ 102克拉稀有鑽石天價賣出

一顆2018年於加拿大被發現的罕見「102克拉無瑕鑽石」，近日在拍賣會上以1,570萬美元（約4.5億新台幣）的天價售出...

亂倫女殺死男友 碎屍後帶著搬新家「三週後與親父結婚」

美國一名31歲女子阿曼達（Amanda McClure）因想和她的親生父親賴瑞（Larry McClure）結婚，於是殘酷殺害和肢解男友約翰·麥奎爾（John McGuire），而被法院判處40年監禁。

男拿戒指向女友求婚 下秒慘遭「飛踢入海」網全笑翻

求婚無論對男女而言，都是一件相當重大的事情，近日一名男子站在小艇上向女友求婚，沒想到深情擁吻後，女友重心不穩誤踩油門，直接將男子「飛踢入海」，所幸兩人最後都平安無事。

小心洗澡玩具！水噴到眼睛 2歲寶寶得蜂窩性組織炎險失明

美國電視網CBS報導，當地一名媽媽絲傳恩（Eden Strong）的2歲兒子貝勒（Baylor）日前洗澡時，把玩具裡的水噴到眼睛裡，最後竟得到蜂窩性組織炎，紅腫範圍從雙眼蔓延到整個臉頰。

2歲偷吃童爆紅受訪拍媽媽胸脯喊ㄋㄟㄋㄟ 網友評價兩極

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導， 美國2歲男孩凱德（Cade），因日前與阿嬤拍攝做餅乾影片爆紅，跟媽媽海格多（Christy Hagedorn）一起接受英國晨間節目今晨（This Morning）訪問。期間，凱德無預警拍媽媽胸脯並喊道：「媽媽的ㄋㄟㄋㄟ」，惹得三位主持人失聲大笑。

KitKat巧克力新包裝有詭？粉絲秤重崩潰：縮水2公克！

KitKat巧克力是許多人去日本必買的伴手禮，製造商雀巢9月宣布該產品9款品項換新裝，除了減糖10%，也調整成更容易入口的大小，同時每袋所含巧克力數量也多了1包。然而這項看似體貼消費者的改變，卻被發現不單純，真相竟是巧克力的份量縮水了。

麥當勞得來速遇陌生人暖舉 她驚喜「以為是詐騙」

愛爾蘭媒體Belfast Live日前報導，當地一名媽媽唐妮（Megan Downy） 前往速食連鎖店麥當勞得來速點餐時，竟發現前面一台車已經幫她付清餐費，原以為是惡作劇，但店員告知，這名男子每周都會幫一名陌生人付錢。

熱門新聞

川普長子也看不下去：父親太瘋狂了

破金氏紀錄！「世界第一長腿」17歲少女腿長135公分

CNN痛批川普「瘋子」 汙染白宮空氣會害死很多人

搶在出院前推出！「川普擊敗新冠病毒」紀念幣要價兩千九

媽媽裸體入鏡、學生睡到叫不醒...這班小學網課狀況多！

才不是完美王子！威廉會對爸爸怒吼 情緒控管疑似欠佳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。