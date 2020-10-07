聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「打烊前2分鐘點餐的下場...」麥當勞員工拍片揭真相
一位麥當勞員工willbirn在抖音上傳標題為「打烊前2分鐘點餐的下場...」的影片，只見他扔漢堡包在餐盒裡，毫不手軟擠出八大坨美乃滋在漢堡上，最後亂丟生菜、起士、肉塊到漢堡包上，迅速夾好餡料蓋盒、滑到出餐區時，起士還有一截露在餐盒外。
影片至今累積4,000萬次觀瀏覽次數。網友Yeppy說：「我以為你們平常就是這樣出餐耶。」網友christiancate10也贊同：「老實說不管什麼時候點餐，餐點都長這樣。」
網友cdorts89批評：「打烊前兩分鐘還在營業不是嗎？好好工作！如果別人這麼對待你的食物，你做何感想？」網友ijustwanttonut也提到：「別對客人這麼壞啦，客人今天可能過得很不順。」
但是，網友rubyfuentes21護航原PO：「如果不能抓到影片的笑點，一定沒在速食店工作過...」原PO willbirn堅稱，影片真的只是搏君一笑，他不會這麼做啦。
@willbirn
just a joke I promise ##joke ##duet ##mcdonalds ##upcycling ##mcds ##gta5 ##xyzbca ##minecraft ##wendys ##bk ##mc ##fortnite ##funny ##asmr ##hiddentalents ##food♬ original sound - Will
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言